Masa Senja Penuh Berkah, 5 Weton Ini Diramal Makin Kaya dan Dihormati Banyak Orang

JawaPos.com – Memasuki usia lanjut sering kali dianggap sebagai fase ketika seseorang mulai mengurangi aktivitas dan menikmati hasil perjuangan selama bertahun-tahun.

Namun, dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perjalanan hidup setiap orang dipercaya memiliki pola yang berbeda. Salah satunya dikaitkan dengan weton atau perpaduan hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan.

Primbon Jawa menjadi salah satu warisan budaya yang kerap digunakan untuk membaca gambaran karakter serta perjalanan kehidupan berdasarkan weton. Dalam sejumlah ramalan, ada weton tertentu yang disebut baru merasakan puncak kemakmuran setelah melewati berbagai ujian kehidupan.

Masa tua mereka digambarkan bukan sekadar berkecukupan secara materi, tetapi juga lebih tenang, dihormati, dan memiliki hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitarnya.

Dikutip dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut lima weton yang dipercaya memiliki peruntungan baik dan berpotensi menikmati kehidupan lebih sejahtera ketika memasuki usia senja.

1. Senin Wage Senin Wage memiliki jumlah neptu 8. Meski angka tersebut tergolong kecil dalam perhitungan weton, hal itu tidak serta-merta dianggap menunjukkan kehidupan yang kurang beruntung.

Pemilik weton ini justru digambarkan sebagai pribadi sederhana, hemat, sabar, dan memiliki kemauan kuat. Mereka cenderung bekerja dengan tenang tanpa terlalu banyak menceritakan perjuangannya kepada orang lain.

Karakter tersebut dipercaya menjadi modal untuk membangun kehidupan yang lebih stabil secara perlahan. Menurut ramalan yang dikutip dari kanal YouTube Ngaos Jawa, perubahan positif mulai terasa ketika memasuki usia sekitar 48 tahun.

Pada fase tersebut, Senin Wage disebut berpeluang menikmati kehidupan yang lebih tenteram. Kondisi finansial semakin tertata, sementara pengalaman hidup membuat mereka semakin dihormati oleh lingkungan sekitar.