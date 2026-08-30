Hidup Makin Sejahtera, 4 Shio Ini Konon Dibanjiri Keberuntungan Finansial

JawaPos.com – Memiliki kehidupan yang aman secara finansial menjadi harapan banyak orang. Selain kerja keras dan perencanaan yang matang, sebagian masyarakat juga mempercayai bahwa karakter serta perhitungan astrologi dapat memberikan gambaran mengenai perjalanan rezeki seseorang.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter dan unsur yang berbeda. Kombinasi tersebut dipercaya dapat menggambarkan kecenderungan seseorang dalam menghadapi kehidupan, termasuk dalam urusan pekerjaan, keuangan, dan keberuntungan.

Beberapa shio bahkan disebut memiliki kombinasi elemen yang mendukung kelancaran rezeki. Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang disebut memiliki peluang memperoleh rezeki lancar dan kehidupan yang lebih berkecukupan.

1. Shio Naga Elemen Tanah Shio Naga dengan unsur tanah digambarkan memiliki karakter kuat, berwibawa, dan mampu mengambil peran sebagai pemimpin.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, tanah kerap dikaitkan dengan kestabilan dan fondasi yang kokoh. Sementara itu, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan serta kejayaan.

Perpaduan keduanya dipercaya membuat pemilik Shio Naga elemen tanah memiliki potensi besar dalam membangun kehidupan yang mapan. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan dan mampu mempertahankan apa yang telah dibangun.

Rezeki mereka pun digambarkan seperti hujan yang turun setelah awan berkumpul di atas gunung. Datangnya mungkin tidak selalu instan, tetapi dipercaya dapat memberikan hasil yang besar ketika dikelola dengan baik.

2. Shio Ular Elemen Api Shio Ular dengan elemen api dikenal memiliki intuisi kuat sekaligus keberanian dalam mengambil keputusan.