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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 30 Agustus 2026 | 14.52 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 30 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (magnific)

JawaPos.com - Zodiak aquarius berada dalam kondisi fisik dan mental yang prima hari ini. Semua rencana yang aquarius buat akan membuahkan hasil. Ramalan horoskop harian memprediksi bahwa semangat aquarius yang tinggi akan memikat orang di sekitar. 

Produktivitas aquarius akan meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Rekan kerja juga akan dengan senang hati membantu. Gunakan hari ini untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda.

Hari ini, beberapa orang mungkin terkejut bahwa zodiak pisces akan berusaha keras untuk membantu orang lain dan bersikap baik kepada mereka. Kemungkinan, hal ini akan membuat mereka memandang pisces lebih baik. 

Pisces akan mengalami perubahan perspektif yang signifikan pada hari ini. Pastikan perubahan ini terjadi tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Minggu, 30 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius merasa sangat terdorong oleh keinginan untuk menyenangkan pasangan. Terkait karir, kegigihan dan kerja keras aquarius akan membawa pada kemajuan karir yang stabil dan berkelanjutan.

Sementara itu, cobalah rileks dan selesaikan beberapa hal yang tertunda dalam daftar tugas. Pada sisi keuangan, upaya konsisten dalam meraih tujuan keuangan akan membawa aquarius menuju arah yang benar.

Cinta Aquarius

Hari ini, aquarius terdorong oleh keinginan untuk menyenangkan pasangan. Pastikan tetap terhubung dengan tujuan hidup sendiri dan jangan sampai terlalu terpaku pada upaya menyenangkan pasangan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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