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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 5 September 2026 | 13.00 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Sabtu, 5 September 2026: Belajar Mengakui Kesalahan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Sabtu, 5 September 2026, mengajarkan bahwa keinginan untuk selalu terlihat benar tidak selalu membawa hubungan ke arah yang lebih baik.

Dalam sebuah hubungan, mengakui kesalahan terkadang justru menjadi sikap paling bijaksana untuk menjaga komunikasi tetap sehat.

Pisces mungkin merasa perlu mempertahankan pendapat ketika yakin dengan sudut pandangnya, tetapi terlalu mempertahankan ego dapat membuat persoalan kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Berikut ramalan asmara zodiak Pisces pada Sabtu, 5 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, jangan membiarkan ego menguasai cara menghadapi persoalan.

Jika memang ada perkataan atau tindakan yang membuat pasangan terluka, tidak ada salahnya untuk mengakui kesalahan dan membicarakannya secara terbuka.

Sikap jujur tidak akan membuat Pisces terlihat lemah.

Justru, keberanian untuk mengakui kesalahan dapat menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi persoalan hubungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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