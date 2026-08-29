Sulit Ditebak tapi Banjir Rezeki, 5 Weton Ini Konon Punya Aura Istimewa

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengenali hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Menariknya, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai karakter unik dan sulit ditebak. Dalam kepercayaan primbon, sifat tersebut justru dianggap dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung terbukanya berbagai peluang dalam kehidupan, termasuk urusan rezeki.

Mereka disebut memiliki kemampuan membaca keadaan, membangun hubungan dengan orang lain, serta mengelola penghasilan dengan cukup baik. Tak heran jika kelima weton berikut dipercaya memiliki jalan rezeki yang datang dari berbagai arah.

Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, berikut lima weton yang dalam ramalan primbon Jawa disebut memiliki aura misterius sekaligus peluang kemakmuran yang kuat.

1. Senin Pon Senin Pon mempunyai neptu 11, yang berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pon sebesar 7.

Pemilik weton ini dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang cukup menonjol. Mereka relatif mudah membangun hubungan dan menarik simpati orang lain sehingga memiliki jaringan yang dapat mendukung perjalanan karier maupun usaha.

Dalam perhitungan primbon yang menjadi rujukan, Senin Pon dikaitkan dengan sejumlah naungan seperti Melangkah Baur dan Jagur Macan. Kombinasi tersebut menggambarkan pribadi yang tidak selalu mudah dibaca oleh orang lain.

Di balik karakter yang terkadang keras kepala, mereka disebut mempunyai daya tahan terhadap pengaruh negatif. Kemampuan menyerap pengetahuan dan kecermatan dalam melihat peluang juga menjadi modal untuk mengembangkan sumber penghasilan.

2. Selasa Kliwon Selasa Kliwon juga mempunyai jumlah neptu 11, hasil dari hari Selasa bernilai 3 dan pasaran Kliwon bernilai 8.