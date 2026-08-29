Kaya Datang Perlahan tapi Pasti, 5 Shio Ini Disebut Punya Bakat Mengelola Rezeki

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Memiliki kehidupan finansial yang mapan menjadi impian banyak orang. Namun, setiap orang mempunyai cara berbeda dalam mengejar kesuksesan, mulai dari membangun karier, menjalankan bisnis, hingga mengembangkan berbagai sumber pemasukan.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Beberapa shio bahkan dipercaya memiliki sifat yang mendukung keberuntungan finansial, seperti berani mengambil keputusan, pandai membaca peluang, serta mampu mengelola sumber daya dengan baik.
Dilansir dari Horoscope, terdapat lima shio yang disebut memiliki kecenderungan kuat dalam menarik peluang dan membangun kemakmuran. Ramalan ini tentu lebih tepat dipandang sebagai hiburan dan bagian dari kepercayaan astrologi, bukan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.
Berikut lima shio yang dimaksud.
Shio Macan dikenal memiliki karakter berani, percaya diri, dan penuh energi. Mereka biasanya tidak takut tampil di depan banyak orang dan berani mengambil kesempatan ketika peluang datang.
Menariknya, orang dengan karakter seperti ini tidak selalu menjadikan uang sebagai satu-satunya tujuan. Mereka lebih tertarik mengejar pencapaian dan membuktikan kemampuan diri.
Sikap percaya diri tersebut dipercaya dapat membawa mereka bertemu dengan berbagai kesempatan baru. Keberanian keluar dari zona nyaman juga membuat Shio Macan dianggap memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan karier maupun usaha.
Di balik sifatnya yang lembut, Shio Kelinci dipercaya mempunyai kemampuan membaca situasi dan memahami karakter orang lain.
Kepekaan tersebut dapat menjadi kelebihan ketika mereka harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan atau bisnis. Mereka cenderung memperhatikan suasana sebelum menentukan langkah.
Shio Kelinci juga dikenal tidak terlalu suka mengumbar rencana. Mereka lebih memilih bekerja dalam diam dan menunjukkan hasil ketika tujuan sudah tercapai.
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Jawa Pos
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