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Aulia Rahmi
Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.41 WIB

3 Zodiak Pulih Secara Mental dan Emosional pada 29 Agustus 2026, Saatnya Kembali Menata Diri

Ilustrasi Pulih Secara Mental dan Emosional (magnific) - Image

Ilustrasi Pulih Secara Mental dan Emosional (magnific)

JawaPos.com - Ada kalanya seseorang tidak benar-benar kehilangan arah, tetapi hanya terlalu lama memberikan perhatian kepada hal-hal yang menguras energi.

Ketika pikiran dipenuhi berbagai persoalan, mengenali kembali kebutuhan diri sendiri menjadi langkah penting untuk mendapatkan ketenangan.

Pada Sabtu, 29 Agustus 2026, energi Bulan Pisces dalam astrologi membawa nuansa yang lebih tenang dan reflektif diulas dari Yourtango.com.

Posisi ini dipercaya mendorong seseorang untuk memperlambat ritme, menjauh sejenak dari gangguan, kemudian melihat kembali apa yang sebenarnya penting dalam kehidupan.

Momentum tersebut dapat menjadi kesempatan untuk membangun kembali kekuatan mental dan emosional.

Bukan dengan memaksakan diri untuk segera menyelesaikan semua persoalan, melainkan dengan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat, menetapkan batasan, dan menentukan kembali prioritas.

Dari berbagai zodiak, Taurus, Libra, dan Aquarius menjadi tiga tanda yang diprediksi merasakan dorongan paling kuat untuk kembali terhubung dengan diri sendiri.

Ketiganya memiliki pengalaman berbeda, tetapi sama-sama diarahkan untuk berhenti menghabiskan energi pada sesuatu yang tidak lagi memberikan manfaat.

1. Taurus

Taurus mungkin mulai menyadari bahwa terlalu banyak memikirkan kehidupan orang lain justru membuat kebahagiaan diri sendiri semakin terabaikan.

Pada 29 Agustus 2026, kesadaran tersebut dapat muncul dengan lebih jelas sehingga Taurus terdorong untuk berhenti memperhatikan apa yang dilakukan, dikatakan, atau dipikirkan orang lain.

Fokus perlahan kembali diarahkan kepada kehidupan pribadi dan kebutuhan emosional yang selama ini mungkin tertunda.

Pengaruh Bulan Pisces memberikan suasana yang lebih introspektif bagi Taurus.

Zodiak ini seolah mendapatkan keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua hal harus diikuti atau dikendalikan.

Ada persoalan yang memang perlu dilepaskan agar energi mental dapat digunakan untuk sesuatu yang lebih bermakna.

Editor: Novia Tri Astuti
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