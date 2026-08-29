4 Zodiak yang Memancarkan Magnet Keberuntungan Mulai 29 Agustus 2026, Rezeki Makin Bersinar

JawaPos.com - Ada kalanya keberuntungan tidak datang dengan suara keras.

Ia muncul perlahan melalui percakapan yang tepat, seseorang yang memberikan kepercayaan, peluang yang datang pada waktu yang tidak disangka, atau keberanian untuk mengambil langkah yang selama ini ditunda.

Sabtu, 29 Agustus 2026, menjadi salah satu momen yang menarik dalam astrologi karena Venus sedang berada di Libra, zodiak yang secara tradisional menjadi wilayah Venus.

Dalam astrologi, Venus berkaitan dengan cinta, daya tarik, nilai diri, kenyamanan, hubungan, hingga cara seseorang memandang materi dan kesenangan.

Ketika Venus berada di Libra, tema keseimbangan, kerja sama, hubungan sosial, dan keharmonisan menjadi lebih menonjol.

Transit ini berlangsung sejak 6 Agustus hingga 10 September 2026.

Pada 29 Agustus, posisi Venus berada di sekitar derajat 20 Libra menurut sejumlah efemeris astrologi.

Energi Venus di Libra tidak berarti seseorang akan memperoleh uang secara tiba-tiba.

Dalam pembacaan astrologi, keberuntungan dapat hadir melalui hubungan yang semakin kuat, rasa percaya diri yang meningkat, kesempatan bekerja sama, maupun kemampuan melihat nilai dari apa yang sudah dimiliki.

Karena itu, 4 zodiak berikut disebut memiliki momentum menarik untuk membuka jalan menuju kelimpahan mulai 29 Agustus 2026 diulas dari Yourtango.com.

1. Libra

Libra menjadi salah satu zodiak yang paling menonjol ketika Venus berada di wilayahnya sendiri.

Mulai 29 Agustus 2026, Anda dapat merasakan peningkatan daya tarik, kepercayaan diri, dan keinginan untuk membangun hubungan yang lebih harmonis.

Energi ini membuat Anda tidak harus berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian karena sikap yang lebih terbuka dan menyenangkan dapat membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat Anda.