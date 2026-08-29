Sulit Dijatuhkan, 5 Shio Ini Dipercaya Selalu Bangkit dan Mendapat Keberuntungan

JawaPos.com – Keberuntungan sering dianggap sebagai salah satu faktor yang membuat perjalanan hidup seseorang terasa lebih mudah. Meski setiap orang tetap menghadapi tantangan, sebagian dipercaya memiliki hoki yang terus menyertai dalam berbagai fase kehidupan.

Dalam astrologi Cina, terdapat sejumlah shio yang diyakini mempunyai keberuntungan kuat sejak masa kanak-kanak hingga memasuki usia lanjut. Ketika menghadapi persoalan atau kegagalan, mereka disebut memiliki kemampuan untuk bangkit dan menemukan jalan keluar.

Keberuntungan tersebut dalam ramalan tidak selalu berupa materi. Hubungan sosial yang harmonis, perjalanan karier, kesehatan, hingga kehidupan keluarga juga kerap dikaitkan dengan hoki seseorang.

Dikutip dari kanal YouTube Shiodaily, berikut lima shio yang dipercaya memiliki keberuntungan awet dari lahir hingga tua.

1. Shio Ayam Pemilik shio Ayam dikenal memiliki karakter percaya diri dan berani mengutarakan pendapat. Mereka cenderung terbuka dalam menyampaikan apa yang ada di pikirannya.

Sikap optimistis dan penuh semangat membuat mereka mudah membangun hubungan dengan orang lain. Dalam kehidupan keluarga, karakter tersebut dipercaya membantu menciptakan suasana yang harmonis.

Menurut ramalan, keberuntungan Shio Ayam tidak hanya muncul pada masa muda. Hoki tersebut diyakini tetap menemani mereka ketika memasuki usia matang, sehingga kehidupan dapat dijalani dengan lebih bahagia dan penuh rasa syukur.

2. Shio Tikus Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang ambisius, pekerja keras, dan memiliki pola pikir terbuka. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan.

Berbagai tantangan justru dapat menjadi pengalaman yang membuat mereka semakin kuat. Ketika mengalami masa sulit, pemilik shio ini dipercaya mampu mencari cara untuk kembali berdiri dan melanjutkan perjalanan.