Rezekinya Disebut Tak Terduga, Ini 5 Weton yang Dipercaya Pembawa Keberuntungan

Weton langka yang mendatangkan uang dan kesuksesan./Freepik.
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang. Weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga keberuntungan dalam mencari rezeki.
Berdasarkan penafsiran primbon Jawa, setiap kombinasi hari dan pasaran memiliki nilai neptu serta karakteristik yang berbeda. Ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai keberuntungan kuat sehingga pemiliknya dianggap lebih mudah menemukan peluang dalam urusan pekerjaan maupun usaha.
Meski demikian, keyakinan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya Jawa. Tafsir tersebut tidak dapat dijadikan patokan ilmiah untuk menentukan masa depan seseorang.
Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki daya tarik terhadap rezeki dan kesuksesan. Berikut ulasannya.
Rabu Pahing mempunyai jumlah neptu 16, hasil penjumlahan nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Pahing yang bernilai 9. Dalam sejumlah penafsiran tradisional, kombinasi tersebut dianggap memiliki karakter yang kuat.
Orang yang lahir pada Rabu Pahing sering digambarkan sebagai sosok tenang, berhati-hati, dan tidak terburu-buru ketika menentukan langkah. Mereka juga dipercaya memiliki intuisi yang cukup tajam sehingga mampu membaca keadaan sebelum mengambil keputusan.
Sifat penuh perhitungan tersebut dianggap menjadi salah satu modal dalam urusan pekerjaan dan bisnis. Mereka cenderung tidak mudah mengambil risiko tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.
Dalam tafsir yang berkembang, Rabu Pahing juga disebut memiliki peluang memperoleh rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kesempatan lama yang sempat terhenti dipercaya dapat kembali terbuka, termasuk tawaran kerja sama atau usaha yang sebelumnya belum berhasil.
Namun, keberuntungan tersebut tetap dianggap perlu diimbangi dengan usaha, ketekunan, dan niat yang baik.
Jumat Kliwon memiliki neptu 14, berasal dari nilai hari Jumat sebesar 6 dan Kliwon sebesar 8. Weton ini termasuk salah satu yang cukup dikenal dalam tradisi Jawa dan kerap memiliki berbagai tafsir spiritual.
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Jawa Pos
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