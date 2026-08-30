Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 30 Agustus 2026 | 22.52 WIB

Rezekinya Disebut Tak Terduga, Ini 5 Weton yang Dipercaya Pembawa Keberuntungan

Weton langka yang mendatangkan uang dan kesuksesan./Freepik. - Image

Weton langka yang mendatangkan uang dan kesuksesan./Freepik.

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang. Weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga keberuntungan dalam mencari rezeki.

Berdasarkan penafsiran primbon Jawa, setiap kombinasi hari dan pasaran memiliki nilai neptu serta karakteristik yang berbeda. Ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai keberuntungan kuat sehingga pemiliknya dianggap lebih mudah menemukan peluang dalam urusan pekerjaan maupun usaha.

Meski demikian, keyakinan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya Jawa. Tafsir tersebut tidak dapat dijadikan patokan ilmiah untuk menentukan masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki daya tarik terhadap rezeki dan kesuksesan. Berikut ulasannya.

1. Rabu Pahing

Rabu Pahing mempunyai jumlah neptu 16, hasil penjumlahan nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Pahing yang bernilai 9. Dalam sejumlah penafsiran tradisional, kombinasi tersebut dianggap memiliki karakter yang kuat.

Orang yang lahir pada Rabu Pahing sering digambarkan sebagai sosok tenang, berhati-hati, dan tidak terburu-buru ketika menentukan langkah. Mereka juga dipercaya memiliki intuisi yang cukup tajam sehingga mampu membaca keadaan sebelum mengambil keputusan.

Sifat penuh perhitungan tersebut dianggap menjadi salah satu modal dalam urusan pekerjaan dan bisnis. Mereka cenderung tidak mudah mengambil risiko tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

Dalam tafsir yang berkembang, Rabu Pahing juga disebut memiliki peluang memperoleh rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kesempatan lama yang sempat terhenti dipercaya dapat kembali terbuka, termasuk tawaran kerja sama atau usaha yang sebelumnya belum berhasil.

Namun, keberuntungan tersebut tetap dianggap perlu diimbangi dengan usaha, ketekunan, dan niat yang baik.

2. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon memiliki neptu 14, berasal dari nilai hari Jumat sebesar 6 dan Kliwon sebesar 8. Weton ini termasuk salah satu yang cukup dikenal dalam tradisi Jawa dan kerap memiliki berbagai tafsir spiritual.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Shio yang akan Memperoleh Banyak Limpahan Rezeki, Tahun 2026 Keberuntungan Datang Terus Menerus - Image
Zodiak

3 Shio yang akan Memperoleh Banyak Limpahan Rezeki, Tahun 2026 Keberuntungan Datang Terus Menerus

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04.41 WIB

4 Zodiak yang Memancarkan Magnet Keberuntungan Mulai 29 Agustus 2026, Rezeki Makin Bersinar - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Memancarkan Magnet Keberuntungan Mulai 29 Agustus 2026, Rezeki Makin Bersinar

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.30 WIB

Sulit Dijatuhkan, 5 Shio Ini Dipercaya Selalu Bangkit dan Mendapat Keberuntungan - Image
Zodiak

Sulit Dijatuhkan, 5 Shio Ini Dipercaya Selalu Bangkit dan Mendapat Keberuntungan

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore