Rezekinya Seperti Naik Tangga, 7 Weton Ini Disebut Makin Makmur di Usia Matang

JawaPos.com - Dalam filosofi Jawa, perjalanan hidup kerap diibaratkan seperti menaiki anak tangga. Seseorang menjalani setiap tahap kehidupan sedikit demi sedikit hingga akhirnya mencapai tingkat yang lebih tinggi.

Hal serupa juga dikaitkan dengan urusan rezeki. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton atau hari kelahiran seseorang dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter serta perjalanan kehidupannya, termasuk soal keberuntungan.

Ada weton yang disebut memiliki peruntungan baik sejak usia muda. Namun, ada pula yang dipercaya baru merasakan perkembangan rezeki secara signifikan ketika memasuki usia matang.

Kelompok terakhir ini digambarkan seperti menabung sedikit demi sedikit. Hasilnya mungkin belum terlihat pada awal perjalanan, tetapi dapat berkembang seiring pengalaman, kemampuan, dan relasi yang semakin luas.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat tujuh weton yang menurut Primbon Jawa disebut memiliki potensi kekayaan yang terus bertumbuh seiring bertambahnya usia.

1. Jumat Legi – Pandai Menyusun Rencana Pemilik weton Jumat Legi digambarkan sebagai pribadi yang teliti dan tidak gegabah dalam mengambil langkah. Mereka disebut lebih suka mempersiapkan sesuatu secara matang daripada mengejar hasil secara instan.

Karakter tersebut dipercaya membuat perkembangan finansial mereka berlangsung secara bertahap. Hasil dari usaha yang dibangun sejak usia muda disebut baru semakin terlihat ketika memasuki masa yang lebih matang.

Dalam kehidupan nyata, prinsip yang dapat diambil adalah pentingnya menyiapkan rencana keuangan sejak dini. Pertumbuhan yang kecil tetapi dilakukan secara konsisten dapat memberikan hasil yang lebih besar dalam jangka panjang.

2. Selasa Kliwon – Mudah Menemukan Peluang Selasa Kliwon disebut memiliki kemampuan sosial yang cukup kuat. Mereka dipercaya mudah membuat orang lain merasa nyaman sehingga memiliki peluang membangun relasi yang luas.