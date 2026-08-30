Kebaikan Berbuah Rezeki, 6 Shio Ini Dipercaya Makin Makmur Saat Gemar Berbagi

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Berbuat baik kepada orang lain dapat dilakukan dengan banyak cara. Tidak selalu berupa materi, seseorang juga bisa menunjukkan kepedulian melalui waktu, tenaga, perhatian, maupun dukungan ketika orang lain sedang menghadapi kesulitan.
Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Dari 12 shio yang ada, beberapa di antaranya dipercaya memiliki sifat dermawan, mudah tergerak membantu, dan senang berbagi kepada sesama.
Menariknya, sifat tersebut dalam sejumlah ramalan juga sering dihubungkan dengan datangnya keberuntungan dan kelancaran rezeki.
Dilansir dari Naura Kom, terdapat enam shio yang disebut memiliki karakter suka bersedekah dan gemar membantu orang lain. Kebaikan yang mereka lakukan dipercaya dapat menjadi salah satu jalan menuju keberkahan dan kemakmuran.
Lantas, shio apa saja yang dimaksud?
Pemilik Shio Ayam dikenal memiliki karakter yang cukup terbuka dan tidak segan membantu orang lain ketika melihat seseorang membutuhkan pertolongan.
Dalam ramalan astrologi Tionghoa, Shio Ayam juga disebut mempunyai peluang memperoleh keberuntungan dalam urusan finansial. Kondisi tersebut dipercaya dapat semakin baik apabila mereka tidak lupa berbagi dengan orang-orang di sekitarnya.
Sedekah atau membantu sesama bukan hanya dianggap sebagai bentuk kepedulian, tetapi juga dipercaya membawa energi positif bagi kehidupan mereka.
Dengan tetap rendah hati dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta, keberuntungan finansial yang dimiliki diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas.
Shio Babi sering digambarkan sebagai salah satu shio yang mempunyai peruntungan cukup baik, termasuk dalam urusan materi.
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Jawa Pos
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