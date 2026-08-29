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Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 30 Agustus 2026 | 03.08 WIB

Ramalan Zodiak Leo Awal September 2026: Hindari Keputusan Besar, Fokus Menata Diri

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo awal September 2026 membawa pesan agar Anda tidak terburu-buru dalam menentukan langkah.

Meskipun tekanan dan tanggung jawab mungkin meningkat, ada kesempatan bagi Leo untuk menemukan ketenangan dengan melakukan hal-hal positif.

Berbagi makanan atau bantuan kepada orang yang membutuhkan dapat menjadi salah satu cara untuk menghadirkan rasa syukur dan kebahagiaan.

Memasuki September, Leo disarankan lebih banyak menenangkan diri dan menghindari keputusan besar untuk sementara waktu.

Tekanan pekerjaan, pengeluaran yang meningkat, hingga potensi ketegangan dalam hubungan dapat membuat pikiran lebih mudah lelah.

Karena itu, menjaga sikap positif dan mengatur aktivitas dengan baik menjadi kunci untuk melewati periode ini.

Berikut ramalan lengkap zodiak Leo mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Leo mungkin menghadapi beban kerja yang lebih tinggi. Banyaknya tanggung jawab dapat membuat aktivitas terasa lebih melelahkan jika tidak diatur dengan baik.

Susun jadwal berdasarkan tingkat kepentingan dan selesaikan tugas secara bertahap.

Editor: Hanny Suwindari
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