Ramalan Tarot Mingguan 31 Agustus–6 September 2026 untuk 12 Zodiak, Saatnya Percaya Alam Semesta!

Ramalan Tarot Mingguan 31 Agustus–6 September 2026 untuk 12 Zodiak, Saatnya Percaya pada Alam Semesta dan Bersiap Menyambut Perubahan (Pexels)
JawaPos.com - Memasuki pekan baru, setiap zodiak memiliki kesempatan untuk melihat kembali apa yang selama ini dijalani. Ada hal yang perlu dipertahankan, tetapi ada pula sesuatu yang justru harus dilepaskan agar langkah ke depan terasa lebih ringan.
Dalam ramalan tarot minggu ini, energi yang muncul membawa pesan tentang kepercayaan, perubahan, keberanian, hingga kemampuan untuk mengikuti arah kehidupan tanpa terlalu memaksakan keadaan.
Dilansir dari YourTango.com, kartu Hierophant menjadi kartu utama untuk pekan 31 Agustus–6 September 2026.
Kartu ini membawa pesan agar setiap zodiak lebih percaya pada alam semesta dan tidak terlalu khawatir terhadap hasil yang belum terlihat.
Fase bulan yang terus menyusut juga mengajak seseorang untuk bersyukur, melakukan refleksi, dan perlahan melepaskan hal-hal yang sudah tidak lagi memberikan manfaat.
Berikut ramalan tarot mingguan untuk masing-masing zodiak:
1. Aries
Kartu tarot minggu ini: Seven of Cups
Aries mendapatkan kartu Seven of Cups yang berkaitan dengan sebuah keinginan yang cukup lama tersimpan di dalam hati. Minggu ini, keinginan tersebut mungkin kembali muncul dan membuat Aries bertanya-tanya apakah waktunya sudah tepat untuk mewujudkannya.
Pergerakan bulan membuat Aries tetap bersemangat mengejar tujuan, meskipun mereka mungkin belum merasa sepenuhnya nyaman untuk memulai. Aries tampaknya membutuhkan sedikit waktu untuk memastikan bahwa langkah yang diambil memang sesuai dengan keinginannya.
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Jawa Pos
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