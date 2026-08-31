3 Shio Ini Diprediksi Banjir Rezeki pada September 2026, Cek Tanggal Keberuntungannya!

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com — September 2026 diprediksi menjadi bulan yang membawa peluang kemakmuran dan kelimpahan bagi tiga shio dalam astrologi Tiongkok.
Berdasarkan pembacaan astrologi yang dikutip YourTango, terdapat 14 hari sepanjang September ketika peluang positif disebut lebih kuat, terutama bagi mereka yang aktif mengambil tindakan atas kesempatan yang muncul.
Meski demikian, awal bulan diperkirakan tidak langsung berjalan mulus. Energi pada 1 dan 2 September digambarkan sebagai periode Destruction Day dan Danger Day, atau hari yang dapat menghadirkan hambatan atau situasi yang mendorong seseorang melihat persoalan secara lebih jelas.
Namun, setelah melewati fase tersebut, energi bulan disebut mulai membaik dan menghadirkan rangkaian tiga hari yang lebih positif.
Dilansir dari YourTango, Senin (31/8/2025), berikut tiga shio yang disebut paling berpeluang menarik kemakmuran dan kelimpahan sepanjang September 2026:
1. Shio Ayam
September dinilai cocok dengan karakter shio Ayam yang dikenal tekun dan bekerja secara sistematis. Kemakmuran tidak digambarkan datang secara tiba-tiba, melainkan melalui langkah yang terencana, mulai dari menetapkan tujuan hingga menentukan cara mencapainya.
Tanggal keberuntungan shio Ayam adalah 8 dan 20 September. Pada kedua hari tersebut, peluang disebut lebih mudah ditarik melalui tindakan nyata, seperti mengajukan proposal, menyampaikan gagasan, mengejar tempat tinggal yang diinginkan, atau mulai menyisihkan uang untuk masa depan.
Perubahan energi dari shio Monyet yang penuh rasa ingin tahu menuju shio Kerbau yang lebih gigih pada 7 September disebut membantu shio Ayam menjadi lebih fokus. Sebelumnya, pada 4 September, shio Ayam diprediksi memperoleh sesuatu yang dibutuhkan untuk bergerak, baik berupa ide maupun sumber daya finansial.
Hubungan shio Ayam dengan Ular juga disebut menguntungkan karena keduanya dianggap kompatibel. Shio Ayam memiliki tiga Receive Days, yakni 4, 16, dan 28 September, saat informasi, nasihat, atau sumber daya berpotensi datang.
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Jawa Pos
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