Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 20.00 WIB

7 Weton Lidah Sakti: Ucapannya Keramat dan Memiliki Kekuatan Jadi Kenyataan, Kata Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang ucapannya sering menjadi kenyataan. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang ucapannya sering menjadi kenyataan. (Magnific)

 
 
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, ucapan seseorang dipercaya memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar rangkaian kata. 
 
Ungkapan "ajining diri saka lathi" bahkan menggambarkan bahwa harga diri seseorang dapat tercermin dari cara ia berbicara. 
 
Karena itu, sejak dahulu masyarakat Jawa mengenal berbagai kepercayaan mengenai orang-orang tertentu yang dianggap memiliki kekuatan batin atau sasmita, termasuk keyakinan tentang pemilik weton dengan "lidah sakti".

Menurut sejumlah tafsir Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki karakter dan daya batin istimewa. 

Pemilik weton tersebut konon mempunyai ucapan yang lebih "berbobot", sehingga perkataan, doa, atau harapan yang disampaikan dengan sungguh-sungguh dipercaya memiliki peluang untuk menjadi kenyataan. 

Sebagian masyarakat bahkan menganggap perkataan mereka sebagai ucapan yang harus dijaga karena diyakini membawa pengaruh kuat terhadap kehidupan.

Kepercayaan mengenai weton lidah sakti tidak selalu bermakna bahwa seseorang benar-benar memiliki kemampuan supernatural. 

Dalam konteks budaya, istilah tersebut juga dapat menggambarkan pribadi yang memiliki intuisi tajam, kemampuan membaca situasi, serta kecermatan dalam memilih kata. 

Ketika perkiraan atau nasihat mereka kemudian terbukti benar, hal tersebut dapat semakin memperkuat anggapan bahwa orang tersebut memiliki "lidah bertuah".

Oleh karenanya, Primbon Jawa juga mengajarkan pentingnya menjaga ucapan. Jika seseorang dipercaya memiliki perkataan yang kuat, maka ia dianjurkan untuk menghindari kata-kata buruk, sumpah, kutukan, atau ucapan yang dapat menyakiti orang lain. 

Sebaliknya, perkataan positif, doa, nasihat baik, dan harapan untuk kesuksesan dianggap lebih pantas untuk dikedepankan.

Namun, perlu dipahami bahwa ramalan mengenai weton dan kekuatan ucapan merupakan bagian dari tradisi serta kepercayaan masyarakat Jawa, bukan fakta ilmiah yang dapat memastikan seseorang memiliki kemampuan supernatural. 

Karena itu, informasi ini sebaiknya dipandang sebagai warisan budaya dan bahan refleksi mengenai pentingnya menjaga perkataan dalam kehidupan sehari-hari.

z

Simak ulasan lengkapnya berikut ini, yang dilansir Jawa Pos dari kanal Youtube Cermin Diri.

1. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang paling sering dikaitkan dengan kemampuan spiritual dalam berbagai penafsiran primbon Jawa. 

Pemilik weton ini dipercaya memiliki intuisi yang kuat dan kepekaan tinggi terhadap keadaan di sekitarnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Anthony Gordon Siap Dimainkan sebagai Penyerang Tengah di Barcelona, Merasa Punya Kekuatan Berbeda - Image
Sepak Bola Dunia

Anthony Gordon Siap Dimainkan sebagai Penyerang Tengah di Barcelona, Merasa Punya Kekuatan Berbeda

Selasa, 25 Agustus 2026 | 19.16 WIB

Berkembang Di Usia Lanjut Biasanya Mengembangkan 9 Kekuatan ini yang Hampir Tidak Pernah Dimiliki - Image
Kepribadian

Berkembang Di Usia Lanjut Biasanya Mengembangkan 9 Kekuatan ini yang Hampir Tidak Pernah Dimiliki

Rabu, 19 Agustus 2026 | 23.11 WIB

8 Weton yang Dipercaya Punya Kekuatan Sabda, Ucapannya Konon Mudah Menjadi Kenyataan - Image
Zodiak

8 Weton yang Dipercaya Punya Kekuatan Sabda, Ucapannya Konon Mudah Menjadi Kenyataan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 03.27 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore