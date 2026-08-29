7 Weton Lidah Sakti: Ucapannya Keramat dan Memiliki Kekuatan Jadi Kenyataan, Kata Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, ucapan seseorang dipercaya memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar rangkaian kata.

Ungkapan "ajining diri saka lathi" bahkan menggambarkan bahwa harga diri seseorang dapat tercermin dari cara ia berbicara.

Karena itu, sejak dahulu masyarakat Jawa mengenal berbagai kepercayaan mengenai orang-orang tertentu yang dianggap memiliki kekuatan batin atau sasmita, termasuk keyakinan tentang pemilik weton dengan "lidah sakti".

Menurut sejumlah tafsir Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki karakter dan daya batin istimewa.

Pemilik weton tersebut konon mempunyai ucapan yang lebih "berbobot", sehingga perkataan, doa, atau harapan yang disampaikan dengan sungguh-sungguh dipercaya memiliki peluang untuk menjadi kenyataan.

Sebagian masyarakat bahkan menganggap perkataan mereka sebagai ucapan yang harus dijaga karena diyakini membawa pengaruh kuat terhadap kehidupan.

Kepercayaan mengenai weton lidah sakti tidak selalu bermakna bahwa seseorang benar-benar memiliki kemampuan supernatural.

Dalam konteks budaya, istilah tersebut juga dapat menggambarkan pribadi yang memiliki intuisi tajam, kemampuan membaca situasi, serta kecermatan dalam memilih kata.

Ketika perkiraan atau nasihat mereka kemudian terbukti benar, hal tersebut dapat semakin memperkuat anggapan bahwa orang tersebut memiliki "lidah bertuah".

Oleh karenanya, Primbon Jawa juga mengajarkan pentingnya menjaga ucapan. Jika seseorang dipercaya memiliki perkataan yang kuat, maka ia dianjurkan untuk menghindari kata-kata buruk, sumpah, kutukan, atau ucapan yang dapat menyakiti orang lain.

Sebaliknya, perkataan positif, doa, nasihat baik, dan harapan untuk kesuksesan dianggap lebih pantas untuk dikedepankan.

Namun, perlu dipahami bahwa ramalan mengenai weton dan kekuatan ucapan merupakan bagian dari tradisi serta kepercayaan masyarakat Jawa, bukan fakta ilmiah yang dapat memastikan seseorang memiliki kemampuan supernatural.

Karena itu, informasi ini sebaiknya dipandang sebagai warisan budaya dan bahan refleksi mengenai pentingnya menjaga perkataan dalam kehidupan sehari-hari.

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Simak ulasan lengkapnya berikut ini, yang dilansir Jawa Pos dari kanal Youtube Cermin Diri.

1. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang paling sering dikaitkan dengan kemampuan spiritual dalam berbagai penafsiran primbon Jawa.