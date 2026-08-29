7 Weton yang Berpotensi Meraih Kesuksesan Besar, Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Setiap orang memiliki jalan hidup dan peluang kesuksesan yang berbeda.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk mengenali karakter, watak, serta potensi kehidupan seseorang.

Perhitungan berdasarkan perpaduan hari dan pasaran kelahiran ini dipercaya menyimpan berbagai makna, termasuk mengenai rezeki, karier, keberuntungan, dan peluang seseorang dalam mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dianggap memiliki karakter dan potensi kuat untuk meraih kesuksesan besar.

Pemilik weton-weton tersebut konon mempunyai sejumlah kelebihan yang dapat menjadi modal dalam mencapai cita-cita, seperti sifat pekerja keras, pantang menyerah, berani mengambil keputusan, serta mampu menghadapi berbagai tekanan dalam perjalanan hidup.

Karakter tersebut dipercaya membuat mereka lebih mudah bangkit ketika menghadapi kegagalan dan terus berusaha hingga memperoleh hasil yang diharapkan.

Kesuksesan yang dimaksud pun tidak selalu berkaitan dengan kekayaan materi.

Dalam perspektif Primbon Jawa, kehidupan yang berhasil dapat tercermin melalui karier yang berkembang, usaha yang semakin maju, kondisi ekonomi yang stabil, hubungan sosial yang baik, maupun kemampuan seseorang mencapai kedudukan yang dihormati di lingkungan sekitarnya.

Dengan kata lain, keberuntungan dapat hadir dalam berbagai bentuk dan tidak selalu berupa harta melimpah.

Meski demikian, prediksi tersebut sebaiknya dipahami sebagai bahan refleksi dan informasi budaya, bukan sebagai kepastian yang menentukan masa depan.

Sebab pada kenyataannya, kesuksesan tetap membutuhkan kerja keras, konsistensi, kemampuan mengembangkan diri, serta keberanian memanfaatkan peluang yang tersedia.

Lantas, 7 weton apa saja yang dipercaya memiliki potensi meraih kesuksesan besar menurut Primbon Jawa?