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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 18.15 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Sagitarius hari ini disarankan lebih berhati-hati dalam menjalani hari. Keinginan untuk bergerak cepat dan mengambil tindakan besar sebaiknya dikendalikan agar tidak berujung pada keputusan yang kurang tepat.

Emosi yang terlalu menggebu-gebu juga perlu dikelola dengan baik. Alih-alih terburu-buru menentukan langkah, Sagitarius bisa manfaatkan waktu untuk mempertimbangkan berbagai pilihan dan menyusun prioritas dengan lebih matang.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Sabtu (29/8), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, hari ini bukan waktu yang ideal untuk mengambil keputusan besar. Sagitarius perlu lebih berhati-hati dalam setiap langkah dan tidak membiarkan semangat berlebihan menguasai pertimbangan. Mengendalikan emosi menjadi hal penting agar situasi tidak berkembang menjadi persoalan baru.

Cinta Sagitarius

Hubungan asmara mungkin terasa kurang nyaman. Ada kemungkinan muncul perasaan mengganjal ketika berinteraksi dengan pasangan, terutama jika komunikasi tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Sikap yang lebih santai dan ramah dapat membantu mencairkan suasana. Hindari memperbesar persoalan kecil dan berikan ruang bagi pasangan untuk menyampaikan perasaannya secara terbuka.

Karier Sagitarius

Editor: Kuswandi
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