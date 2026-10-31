Libra, Leo, Gemini, Sagitarius Paling Hoki Sepanjang November 2026, Panen Rezeki

Ilustrasi Zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Memasuki bulan November 2026, alam semesta membawa gelombang kelimpahan rezeki dan keberuntungan besar bagi empat zodiak terpilih, yang siap menikmati perubahan positif dalam hidup mereka.
Setelah melewati awal bulan yang berjalan cukup lambat, dinamika astrologi mulai berpihak secara penuh ketika pergerakan mundur Venus dan Merkurius resmi berakhir pada 13 November mendatang.
Pergantian energi langit ini membuka jalan bagi datangnya rezeki, kelancaran karir, hingga kejelasan hubungan asmara bagi zodiak-zodiak yang dinaungi keberuntungan.
Puncak keberuntungan tersebut akan semakin terasa ketika Matahari resmi memasuki zodiak Sagitarius pada 22 November, menandai salah satu musim paling hoki dalam setahun.
Dikutip dari YourTango, pergerakan planet-planet utama sepanjang bulan November ini memberikan peluang emas bagi setiap orang untuk memperbaiki arah hidup dan meraih kesuksesan yang diimpikan.
Berikut adalah ulasan lengkap empat zodiak yang diprediksi paling beruntung dan siap panen rezeki sepanjang bulan November 2026.
Bagi pemilik zodiak Libra, posisi planet Venus yang menaungi zodiak Anda sepanjang bulan ini membawa berkah tersendiri dalam urusan kestabilan materi.
Kekhawatiran finansial yang sempat mendera selama tiga minggu terakhir justru mengantarkan Anda pada keputusan anggaran yang sangat bijak.
Ketika Venus dan Merkurius kembali bergerak maju pada 13 November, hasil kerja keras Anda mulai menampakkan titik terang yang memuaskan.
Selain itu, transit Mars dan Jupiter di zodiak Leo akan mendorong Anda untuk lebih aktif bersosialisasi dan memperluas jaringan relasi penting.
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Jawa Pos
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