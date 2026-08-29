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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 18.10 WIB

Ramalan Zodiak Libra 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi akan menjalani hari dengan energi yang cukup kuat. Kondisi ini membuat berbagai aktivitas terasa lebih ringan dan memberi dorongan untuk memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang produktif.

Selain itu, suasana hati yang lebih nyaman dapat membantu Libra menjalani hari dengan penuh keyakinan. Momentum ini bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan sekaligus mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Sabtu (29/8), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, Libra akan merasakan peningkatan energi pada hari ini. Kondisi tersebut menjadi modal yang baik untuk mengejar berbagai tujuan, terutama aktivitas yang membutuhkan fokus dan produktivitas. Usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh berpeluang memberikan hasil positif.

Cinta Libra

Hubungan asmara Libra dipenuhi komunikasi yang lebih baik. Anda mampu menyampaikan perasaan dan pikiran kepada pasangan dengan cara yang lebih mudah dipahami, sehingga suasana hubungan menjadi semakin menyenangkan.

Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, kebersamaan hari ini berpotensi menghadirkan kebahagiaan sederhana. Luangkan lebih banyak waktu untuk orang yang dicintai agar kedekatan emosional semakin kuat.

Karier Libra

Editor: Kuswandi
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