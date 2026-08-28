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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 28 Agustus 2026 | 18.03 WIB

Ramalan Zodiak Libra 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustras zodiak Libra. (Magnific/ Allexxandar) - Image

Ilustras zodiak Libra. (Magnific/ Allexxandar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Libra hari ini disarankan tidak terlalu memaksakan diri menjalani banyak aktivitas pada Jumat (28/8). Hari ini lebih cocok dimanfaatkan untuk menenangkan pikiran dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat dari tekanan.

Di tengah suasana yang cenderung tenang, Libra tetap perlu memperhatikan sejumlah hal, terutama pekerjaan, hubungan asmara, kondisi finansial, dan kesehatan. Kemampuan mengatur emosi dan mengambil keputusan dengan hati-hati akan membantu melewati hari dengan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Jumat (28/8), dikutip dari horoskop harian.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, tidak banyak aktivitas besar yang terjadi hari ini. Kondisi tersebut justru dapat dimanfaatkan Libra untuk melakukan kegiatan yang memberikan ketenangan batin, seperti mengikuti kegiatan keagamaan, mendengarkan ceramah, atau meluangkan waktu untuk berdoa.

Cinta Libra

Hubungan asmara Libra berpotensi diwarnai masalah komunikasi. Perbedaan dalam menyampaikan maupun memahami sesuatu dapat memicu kesalahpahaman dengan pasangan.

Jika tidak segera diselesaikan, persoalan kecil bisa mengganggu keharmonisan hubungan. Karena itu, Libra sebaiknya lebih terbuka dalam berkomunikasi dan menghindari respons emosional ketika menghadapi perbedaan pendapat.

Karier Libra

Tekanan mungkin terasa lebih kuat di tempat kerja. Situasi yang tidak berjalan sesuai harapan menuntut Libra untuk mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada.

Agar pekerjaan tetap berjalan optimal, Libra perlu menyusun jadwal dengan baik dan menentukan prioritas. Perencanaan yang lebih teratur dapat membantu mengurangi tekanan sekaligus membuat pekerjaan lebih mudah diselesaikan.

Kesehatan Libra

Stres menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan Libra hari ini. Tekanan pikiran berpotensi memengaruhi kondisi fisik, termasuk memicu rasa nyeri pada kaki.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Sumber: Astroved.com
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