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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 27 Agustus 2026 | 17.12 WIB

Ramalan Zodiak Libra 27 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi perlu lebih tenang menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Sejumlah situasi mungkin terasa membuat frustrasi dan tidak berjalan sesuai harapan.

Alih-alih terbawa emosi, Libra disarankan menghadapi keadaan dengan kepala dingin. Kemampuan beradaptasi dan tetap tenang akan membantu melewati hari yang cukup menguras pikiran.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Kamis (27/8), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini mungkin terasa sedikit menantang bagi Libra. Ada tanda-tanda frustrasi yang bisa muncul ketika berbagai hal tidak berjalan sesuai keinginan. Karena itu, penting untuk tidak terlalu memikirkan situasi yang berada di luar kendali. Cobalah menghadapi setiap persoalan dengan lebih santai dan penuh ketenangan.

Cinta Libra

Dalam kehidupan asmara, Libra mungkin merasakan kegelisahan yang cukup kuat. Perasaan tidak nyaman tersebut berpotensi terbawa ke dalam hubungan dan membuat pasangan ikut merasakan suasana hati yang kurang baik.

Sebaiknya jangan langsung melampiaskan kegelisahan kepada pasangan. Menjaga komunikasi tetap tenang dan menghindari reaksi berlebihan dapat membantu mempertahankan keharmonisan hubungan.

Karier Libra

Editor: Kuswandi
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