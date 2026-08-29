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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.42 WIB

Ramalan Kesehatan Pisces Sabtu, 29 Agustus 2026: Jaga Istirahat dan Asupan Protein

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Sabtu, 29 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap kebutuhan istirahat dan pola makan karena tubuh mungkin sedang membutuhkan pemulihan lebih banyak daripada yang selama ini diberikan.

Kesibukan membuat Pisces mudah mengabaikan kebutuhan sendiri, sehingga akhir pekan ini dapat menjadi kesempatan untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan pikiran.

Pisces terkadang terlalu fokus pada pekerjaan atau urusan orang lain sehingga kebutuhan tubuh sendiri menjadi bagian yang terlupakan.

Padahal, kondisi fisik yang baik dapat membantu menjaga suasana hati, energi, dan kemampuan menghadapi berbagai tekanan sehari-hari.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Sabtu, 29 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menyarankan Pisces untuk menambah asupan protein dalam pola makan sekaligus memastikan waktu tidur tercukupi agar tubuh memperoleh energi yang lebih baik untuk menjalani aktivitas.

Jika beberapa hari terakhir waktu tidur berkurang, Sabtu ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki jadwal istirahat dan memberikan kesempatan kepada tubuh untuk memulihkan tenaga.

Tidur yang cukup juga dapat membantu Pisces mengendalikan emosi dengan lebih baik karena kelelahan sering kali membuat seseorang lebih mudah tersinggung ketika menghadapi persoalan kecil.

Editor: Novia Tri Astuti
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