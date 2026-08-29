Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.34 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Sabtu, 29 Agustus 2026: Atur Keuangan dan Pajak dengan Rapi

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Keuangan Capricorn pada Sabtu, 29 Agustus 2026, terlihat cukup baik apabila dikelola melalui perencanaan yang matang.

Kondisi yang stabil ini dapat dimanfaatkan untuk menata kewajiban, memeriksa pengeluaran, dan memastikan seluruh kebutuhan finansial telah dipersiapkan dengan baik.

Capricorn mungkin merasa kondisi keuangan mulai lebih teratur, tetapi kestabilan tersebut tetap membutuhkan perhatian.

Bukan hanya pemasukan yang perlu dipantau, berbagai kewajiban administrasi dan pengeluaran rutin juga harus dicatat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Berikut ramalan keuangan zodiak Capricorn pada Sabtu, 29 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menyebut kondisi finansial Capricorn terlihat baik dengan perencanaan yang tepat, sekaligus mengingatkan agar urusan pajak tetap diatur dengan rapi.

Capricorn sebaiknya tidak hanya memikirkan pemasukan tetapi juga memastikan seluruh kewajiban finansial tercatat agar tidak ada pembayaran yang terlewat.

Pajak menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian karena kewajiban administrasi yang ditunda terlalu lama dapat menimbulkan persoalan ketika tenggat waktu sudah semakin dekat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Punya Ambisi Besar, 4 Zodiak Ini Diprediksi Cepat Meraih Kesuksesan - Image
Zodiak

Punya Ambisi Besar, 4 Zodiak Ini Diprediksi Cepat Meraih Kesuksesan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17.06 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17.01 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore