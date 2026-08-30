Destinasi Liburan Pilihan Berdasarkan Zodiak, Kemana Semesta Membawamu?

JawaPos.com – Pernah merasa ada destinasi tertentu yang seolah “memanggil” untuk dikunjungi?

Bisa jadi, pilihan tempat liburan ternyata cocok dengan karakter zodiakmu.

Ada yang gemar mengejar hiruk-pikuk kota besar, ada pula yang lebih menikmati suasana tenang, makanan lezat, hingga sudut kota penuh sejarah.

Setiap zodiak memiliki gaya traveling masing-masing.

Dilansir dari prioritypass.com, Minggu (30/8), berikut rekomendasi destinasi yang dianggap paling sesuai dengan karakter 12 zodiak.

1. Aries: Si Pemberani yang Tak Bisa Diam (21 Maret–19 April)

Aries dikenal spontan, energik, dan selalu ingin bergerak. Karena itu, kota-kota yang tak pernah tidur menjadi pilihan ideal.