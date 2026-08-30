Destinasi Liburan Pilihan Berdasarkan Zodiak, Kemana Semesta Membawamu?

Destinasi Liburan Sesuai Zodiak (Magnific)
JawaPos.com – Pernah merasa ada destinasi tertentu yang seolah “memanggil” untuk dikunjungi?
Bisa jadi, pilihan tempat liburan ternyata cocok dengan karakter zodiakmu.
Ada yang gemar mengejar hiruk-pikuk kota besar, ada pula yang lebih menikmati suasana tenang, makanan lezat, hingga sudut kota penuh sejarah.
Setiap zodiak memiliki gaya traveling masing-masing.
Dilansir dari prioritypass.com, Minggu (30/8), berikut rekomendasi destinasi yang dianggap paling sesuai dengan karakter 12 zodiak.
1. Aries: Si Pemberani yang Tak Bisa Diam (21 Maret–19 April)
Aries dikenal spontan, energik, dan selalu ingin bergerak. Karena itu, kota-kota yang tak pernah tidur menjadi pilihan ideal.
Tokyo, New York, Berlin, Seoul, dan Hong Kong cocok bagi Aries. Selama suasananya ramai, penuh cahaya, dan masih hidup hingga lewat tengah malam, Aries kemungkinan besar betah berada di sana.
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Jawa Pos
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