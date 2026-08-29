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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.33 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)

JawaPos.com - Secara emosional, zodiak cancer seharusnya baik-baik cancer hari ini. Tetapi ketika harus mengambil tindakan, Anda cenderung ragu-ragu. Setiap pilihan tampak fantastis, sehingga cancer mungkin tidak ingin melewatkan apa pun. 

Hal terbaik yang dapat dilakukan adalah mencoba mendapatkan bagian dari semuanya. Cobalah semua pilihan yang bisa dicoba untuk melihat mana yang paling disukai.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer bisa meminta pendapat teman dan keluarga saat memiliki keraguan yang tentang calon pasangan. Terkait karir, bersiaplah karena cancer mungkin akan mendapatkan tawaran pekerjaan secara tiba-tiba.

Sementara itu, manfaatkan tingkat stres yang rendah dan energi yang tinggi ini untuk menikmati waktu bersama teman-teman. Terkait keuangan, bisnis berkembang pesat dan cancer akan memperoleh keuntungan yang besar.

Cinta Cancer

Hari ini, cobalah menghilangkan keraguan yang tentang calon pasangan. Jika memiliki kekhawatiran besar atau sekadar keraguan, jangan menyimpannya sendiri. Bicarakan dengan teman dan keluarga, serta mintalah pendapat mereka. Selalu percayai insting dalam memilih pasangan hidup.

Karir Cancer

Sektor karir menyimpan beberapa kejutan. Bisa jadi, seseorang yang selama ini hanya berhubungan secara tidak langsung dengan cancer, sebenarnya telah mengamati kinerja kerja cancer dan terkesan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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