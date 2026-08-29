Ramalan Keuangan Zodiak Leo Sabtu, 29 Agustus 2026: Tetap Dermawan Tanpa Mengabaikan Finansial

JawaPos.com - Keuangan Leo pada Sabtu, 29 Agustus 2026, membutuhkan keseimbangan yang cukup kuat karena keinginan membantu orang lain mungkin muncul bersamaan dengan kebutuhan menjaga keamanan finansial diri sendiri.

Sisi murah hati Leo memang menjadi kekuatan dalam hubungan dengan orang terdekat, tetapi kondisi finansial pribadi tetap perlu mendapatkan perhatian sebelum memberikan bantuan dalam jumlah besar.

Leo mungkin merasa tidak tega ketika seseorang datang meminta bantuan, terutama jika orang tersebut memiliki hubungan dekat.

Namun, membantu orang lain tidak harus dilakukan dengan mengorbankan kebutuhan sendiri.

Menjaga kondisi finansial tetap aman justru dapat membuat Leo lebih mampu memberikan dukungan dalam jangka panjang.

Berikut ramalan keuangan zodiak Leo pada Sabtu, 29 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Leo dikenal memiliki sisi murah hati dan tidak keberatan memberikan dukungan kepada orang yang dianggap penting. Meski demikian, kondisi finansial pribadi tetap perlu menjadi pertimbangan sebelum memberikan bantuan dalam jumlah besar.