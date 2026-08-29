Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.14 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Leo Sabtu, 29 Agustus 2026: Tetap Dermawan Tanpa Mengabaikan Finansial

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Keuangan Leo pada Sabtu, 29 Agustus 2026, membutuhkan keseimbangan yang cukup kuat karena keinginan membantu orang lain mungkin muncul bersamaan dengan kebutuhan menjaga keamanan finansial diri sendiri.

Sisi murah hati Leo memang menjadi kekuatan dalam hubungan dengan orang terdekat, tetapi kondisi finansial pribadi tetap perlu mendapatkan perhatian sebelum memberikan bantuan dalam jumlah besar.

Leo mungkin merasa tidak tega ketika seseorang datang meminta bantuan, terutama jika orang tersebut memiliki hubungan dekat.

Namun, membantu orang lain tidak harus dilakukan dengan mengorbankan kebutuhan sendiri. 

Menjaga kondisi finansial tetap aman justru dapat membuat Leo lebih mampu memberikan dukungan dalam jangka panjang.

Berikut ramalan keuangan zodiak Leo pada Sabtu, 29 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Leo dikenal memiliki sisi murah hati dan tidak keberatan memberikan dukungan kepada orang yang dianggap penting. Meski demikian, kondisi finansial pribadi tetap perlu menjadi pertimbangan sebelum memberikan bantuan dalam jumlah besar.

Jika seseorang datang meminta bantuan keuangan, Leo tidak harus langsung memberikan jawaban. Mengambil waktu untuk melihat kemampuan sendiri merupakan langkah yang wajar dan bertanggung jawab.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Sabtu, 29 Agustus 2026: Redakan Tekanan Mental dan Jaga Energi - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Sabtu, 29 Agustus 2026: Redakan Tekanan Mental dan Jaga Energi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.15 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.12 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Sabtu, 29 Agustus 2026: Jaga Hidrasi dan Kebugaran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Sabtu, 29 Agustus 2026: Jaga Hidrasi dan Kebugaran

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.12 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore