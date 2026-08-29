Ramalan Tarot 29 Agustus 2026 Zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius: Momentum Menata Ulang Arah Hidup

JawaPos.com - Memasuki akhir pekan di penghujung bulan pada 29 Agustus 2026, dinamika energi kosmik membawa pesan reflektif bagi zodiak Libra, Scorpio, dan Sagitarius.

Pembacaan kartu tarot harian menghadirkan panduan penting untuk mengevaluasi batasan emosional, menyelaraskan prioritas, serta mengambil langkah taktis dalam hubungan interpersonal maupun karier.

Memahami sinyal dari kartu tarot membantu Anda menavigasi tantangan harian dengan pikiran yang lebih jernih dan tenang.

Melansir dari laman Yourtango pada Jumat (28/08), proyeksi tarot harian ini menekankan pentingnya kesadaran diri dalam menyikapi setiap perubahan.

Secara ilmiah, kecenderungan untuk merefleksikan diri dan menata ulang rencana harian erat kaitannya dengan peningkatan regulasi emosi serta efikasi diri.

Penelitian dalam Journal of Applied Psychology, menunjukkan bahwa individu yang secara rutin meluangkan waktu untuk evaluasi diri, memiliki tingkat kejelasan tujuan yang lebih tinggi.

Berikut adalah ramalan tarot lengkap 29 Agustus 2026 untuk Libra, Scorpio, dan Sagitarius:

1. Libra

Pesan utama untuk Libra, diajak untuk kembali merajut keseimbangan dalam relasi sosial dan pekerjaan.