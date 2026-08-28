3 Zodiak yang Utangnya Lunas di Akhir Bulan, Tahun 2026 Hoki Bikin Rezekinya Makin Lancar

Zodiak yang utangnya lunas di akhir bulan saat tahun 2026 hoki membuat rezekinya makin lancar. (dok: magnific)
JawaPos.com - Tidak punya masalah ekonomi tentu jadi keinginan dari banyak pihak tatkala hidup di periode penuh ketidakpastian.
Kerap kali orang sampai harus berutang demi bisa memenuhi kebutuhan atau keperluan mendadak dari masalah yang datang tidak terduga.
Meski begitu terdapat sejumlah pihak yang dikatakan dapat menyelesaikan segala persoalan ekonomi berkat keberuntungan yang datang.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang utangnya lunas di akhir bulan saat tahun 2026 hoki membuat rezekinya makin lancar.
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1. Zodiak Virgo
Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak virgo diramalkan akan bergembira dalam waktu dekat ini.
Keberuntungan dikatakan akan datang menghampiri membuat mereka yang berzodiak satu ini jadi bisa menyelesaikan masalah utang.
Astrolog meyakini, di paruh kedua tahun kuda api ini mereka bisa menuntaskan segala persoalan ekonomi hingga tidak ada lagi yang tersisa.
Hasil kerja keras mereka diyakini akan mendatangkan banyak sekali cuan, terlebih usaha keras mereka juga bisa membuka pintu rezeki baru.
2. Zodiak Sagitarius
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