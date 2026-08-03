Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Selasa, 4 Agustus 2026 | 04.13 WIB

6 Zodiak Berpotensi Lunas Utang pada Agustus 2026, Rezeki Datang dan Kondisi Keuangan Mulai Pulih

Ilustrasi Lunas Utang (Freepik) - Image

Ilustrasi Lunas Utang (Freepik)

JawaPos.com - Agustus 2026 diprediksi membawa angin segar bagi sebagian orang yang tengah berjuang memperbaiki kondisi finansial. 

Berdasarkan pembacaan tarot, ada enam zodiak yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk melunasi utang dan keluar dari tekanan ekonomi.

Meski setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, ramalan ini dapat menjadi motivasi untuk terus bekerja keras, mengelola keuangan dengan bijak, serta memanfaatkan setiap peluang yang datang. 

Rezeki yang mengalir tetap perlu diimbangi dengan disiplin dalam mengatur pengeluaran.

Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi memiliki kesempatan melunasi utang pada bulan ini? 

Berikut ulasannya yang dirangkum dari kanal YouTube Zodiak Harian pada Senin (03/08).

1. Pisces

Pisces menjadi salah satu zodiak yang diprediksi mengalami peningkatan kondisi keuangan sepanjang Agustus 2026

Kartu Three of Pentacles menggambarkan adanya kerja sama, dukungan, dan hasil positif dari usaha yang selama ini dilakukan.

Peluang pemasukan tambahan maupun hasil dari pekerjaan sebelumnya mulai terlihat. 

Situasi ini membuat beban finansial terasa lebih ringan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Fenomena Gerhana Matahari Total pada Agustus 2026 Siap Menghiasi Langit Spanyol, Islandia dan Greenl - Image
Internasional

Fenomena Gerhana Matahari Total pada Agustus 2026 Siap Menghiasi Langit Spanyol, Islandia dan Greenl

Selasa, 4 Agustus 2026 | 03.08 WIB

3 Zodiak yang Punya Rezeki Lebih di Agustus 2026, Rumah Baru Segera Jadi Kenyataan - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Punya Rezeki Lebih di Agustus 2026, Rumah Baru Segera Jadi Kenyataan

Selasa, 4 Agustus 2026 | 00.57 WIB

3 Shio yang Rezekinya Begitu Lancar di Agustus 2026, Duit Datang Seperti Air Mengalir - Image
Zodiak

3 Shio yang Rezekinya Begitu Lancar di Agustus 2026, Duit Datang Seperti Air Mengalir

Senin, 3 Agustus 2026 | 23.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore