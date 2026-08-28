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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 00.41 WIB

Rezeki Datang dari Berbagai Arah, 7 Weton Ini Disebut Punya Aura Dermawan

seseorang yang derajatnya terangkat cepat./Freepik. - Image

seseorang yang derajatnya terangkat cepat./Freepik.

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan.

Salah satu kepercayaan yang masih banyak dibicarakan adalah anggapan bahwa kebaikan hati dan kebiasaan membantu sesama dapat berhubungan dengan kelancaran rezeki.

Dalam pandangan tradisional, seseorang yang ringan tangan dan tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan dipercaya memiliki energi positif yang pada akhirnya membawa keberuntungan bagi kehidupannya.

Karena itu, sejumlah weton disebut mempunyai karakter dermawan sekaligus jalan rezeki yang luas. Mereka dipercaya mampu mengalami peningkatan derajat kehidupan berkat kebaikan yang dilakukan secara tulus.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki keberuntungan tersebut.

Berikut daftarnya:

1. Senin Pahing

Pemilik weton Senin Pahing dikenal memiliki hati yang lapang dan cenderung mudah tergerak ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan.

Mereka dipercaya tidak terlalu memperhitungkan siapa yang akan ditolong. Sikap dermawan tersebut membuatnya mudah mendapatkan kepercayaan dan simpati dari lingkungan sekitar.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, Senin Pahing dianggap memiliki potensi sebagai pengumpul rezeki. Keberuntungan mereka disebut tidak hanya berasal dari pekerjaan, tetapi juga dapat muncul melalui kesempatan yang tidak direncanakan.

Kebiasaan membantu tanpa mengharapkan imbalan pun dipercaya menjadi salah satu faktor yang membuat jalan kehidupan mereka semakin terbuka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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