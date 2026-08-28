Tak Perlu Banyak Mengejar, 6 Weton Ini Konon Mudah Dihampiri Rezeki

seseorang yang dihampiri rezeki saat duduk manis./Freepik.
JawaPos.com - Bagi sebagian masyarakat Jawa, weton tidak hanya berkaitan dengan tanggal kelahiran. Perpaduan antara hari dan pasaran dalam tradisi Jawa juga dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter serta perjalanan hidup seseorang.
Salah satu hal yang sering dibahas dalam Primbon Jawa adalah persoalan rezeki. Ada weton tertentu yang dipercaya mempunyai peruntungan lebih baik sehingga pemiliknya dianggap lebih mudah menemukan kesempatan, pekerjaan, maupun sumber penghasilan.
Dalam kepercayaan tersebut, beberapa orang bahkan digambarkan memiliki jalan rezeki yang seolah selalu terbuka. Namun, penafsiran weton merupakan bagian dari tradisi dan tidak dapat dijadikan jaminan mengenai kondisi kekayaan seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat enam weton yang disebut memiliki peruntungan kuat dalam urusan rezeki dan kemakmuran.
Berikut daftarnya:
Senin Legi dipercaya memiliki karakter yang lembut, sabar, dan cukup cermat dalam melihat kesempatan.
Pemilik weton ini disebut tidak terbiasa mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Mereka lebih suka mempertimbangkan berbagai hal sebelum menentukan langkah.
Dalam penafsiran Primbon Jawa, sifat tersebut justru dianggap dapat membantu mereka menemukan peluang yang sesuai. Rezeki Senin Legi digambarkan seperti sumber air yang terus tersedia, meskipun jalannya tidak selalu terlihat secara langsung.
Hubungan baik dengan orang di sekitarnya juga dipercaya menjadi salah satu faktor pendukung. Sikap ramah dan mudah membuat orang nyaman membuat mereka sering memperoleh bantuan atau kesempatan dari lingkungan sekitar.
Karena itu, Senin Legi kerap disebut sebagai salah satu weton dengan peruntungan rezeki yang relatif baik.
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Jawa Pos
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