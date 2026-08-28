Ramalan Zodiak Aquarius 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa kecewa, terutama dengan orang-orang terdekat. Namun, jangan kehilangan harapan. Ini mungkin terjadi karena aquarius relatif bebas atau memiliki harapan tinggi dari orang lain.
Cobalah untuk bersikap realistis dan maafkan kesalahan orang lain. Berusaha menjadi sempurna dan mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama, hanya akan menghasilkan kekecewaan lebih lanjut.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Jumat, 28 Agustus 2026.
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Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak aquarius akan terbebas dari ketidakpastian mengenai kehidupan asmara, karena jawaban yang tepat akan datang. Terkait karir, berbahagialah karena stres terkait pekerjaan yang menghantui akan mulai berkurang.
Sementara itu, nikmatilah momen dengan ketegangan rendah dan suasana hati yang gembira, karena sangat baik untuk kesehatan. Pada sisi keuangan, upaya konsisten dalam meraih tujuan keuangan akan membawa aquarius menuju arah yang benar.
Cinta Aquarius
Masalah terbesar aquarius saat ini tampaknya adalah ketidakpastian dalam kehidupan asmara. Padahal, ketidaktahuan sudah menimbulkan stres dan perubahan suasana hati yang drastis.
Terkadang aquarius merasa kuat dan bersemangat. Tetapi di lain waktu, aquarius kesulitan berpura-pura berani. Namun, aquarius akan terbebas dari penderitaan sebelum hari berakhir karena jawaban yang tepat akan datang.
Karir Aquarius
Stres terkait pekerjaan yang telah menghantui aquarius akhir-akhir ini, akan mulai berkurang. Beban kerja aquarius masih berat, tetapi beberapa ketegangan yang terkait dengan pekerjaan akan mulai mereda hari ini. Manfaatkan periode ini untuk meningkatkan fokus dan produktivitas.
Kesehatan Aquarius
Aquarius akan merasa bebas stres, dan ini merupakan kejutan yang sangat menyenangkan. Nikmatilah karena hari-hari dengan ketegangan rendah dan suasana hati yang gembira ini sangat baik untuk kesehatan. Hari ini, aquarius memiliki kesempatan untuk keluar rumah, menikmati hidup, dan keadaan damai serta ketenangan yang baru didapatkan.
Keuangan Aquarius
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Jawa Pos
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