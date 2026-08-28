Ramalan Zodiak Sagitarius 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak sagitarius merasa tidak nyaman tentang keadaan tertentu dalam kehidupan. Meskipun jalan di depan tampak menjanjikan, sagitarius harus berhati-hati dan menghindari terpengaruh oleh perasaan sendiri.
Jika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan, cobalah lagi sampai bertekad. Jangan berkecil hati jika sagitarius menghadapi beberapa masalah. Aset sagitarius yang paling berharga adalah sikap positif dan etos kerja yang kuat. Saat ini, cobalah pendekatan optimis terhadap kehidupan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius akan menikmati kebersamaan dengan pasangan sembari melakukan kegiatan santai. Terkait karir, sudah saatnya sagitarius bersantai dan menikmati hasil dari kerja keras yang selama ini dilakukan.
Sementara itu, lakukan segala tindakan pencegahan agar sagitarius dapat menikmati kesehatan yang baik. Pada ranah keuangan, perubahan positif akan terjadi di tempat kerja dan sagitarius memiliki peluang untuk bertumbuh.
Cinta Sagitarius
Pertemuan romantis akan menambah bumbu dalam hidup dan membuat sagitarius dalam suasana hati yang gembira. Ada indikasi bahwa sagitarius akan menikmati kebersamaan dengan pasangan sambil menikmati kegiatan santai.
Hal ini akan menyegarkan pikiran dan tubuh, serta memberi kalian berdua kesempatan untuk saling mengenal dan memahami dengan baik.
Karir Sagitarius
Hari ini akan menjadi hari yang baik. Pujian akan datang dari berbagai arah. Nikmati semuanya, karena pujian ini memang pantas sagitarius terima. Berdasarkan kerja keras yang telah dilakukan, sudah saatnya sagitarius bersantai dan menikmati hasilnya.
Kesehatan Sagitarius
Saat ini, kesehatan sagitarius membutuhkan perawatan pencegahan agar dapat menikmati kesehatan yang baik. Jangan melibatkan diri dalam kontroversi, karena akan menimbulkan ketegangan mental.
Sagitarius berkepentingan untuk menahan diri agar tidak merusak suasana hati. Jangan makan hanya karena ingin makan. Pastikan makanan yang dikonsumsi bergizi dan aman.
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Jawa Pos
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