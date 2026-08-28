Ramalan Zodiak Scorpio 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)
JawaPos.com - Kejujuran dan kebutuhan untuk mengungkapkan setiap pikiran mungkin tidak baik untuk zodiak scorpio secara profesional.
Transit ini membantu scorpio mengatasi masalah sulit san mencapai tujuan dengan menekankan pentingnya diplomasi, taktik, dan mengetahui apa yang harus dikatakan. Ketekunan dan kegigihan adalah kekuatan yang membantu scorpio melangkah lebih jauh.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Jumat, 28 Agustus 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak scorpio dan pasangan bisa bersantai bersama dengan melakukan perjalanan singkat bersama. Terkait karir, bersiaplah karena ada peluang kerja baru yang tidak terduga di dalam perusahaanmu sendiri.
Sementara itu, cobalah berkonsultasi dengan ahli astrologi untuk memastikan apakah batu permata yang scorpio kenakan berbahaya. Pada ranah keuangan, teruslah menapaki tangga profesional dan finansial karena membuat kemajuan karir adalah prioritas utama scorpio.
Cinta Scorpio
Jika menjalin hubungan serius, scorpio dan pasangan bisa melakukan perjalanan singkat bersama. Menghabiskan waktu berdua akan memberi waktu bersantai.
Ini akan menjadi waktu yang penuh kegembiraan, jadi abadikan momen ini. Catat pengalamanmu juga agar kalian berdua bisa menertawakannya di masa mendatang.
Karir Scorpio
Meskipun pekerjaan berjalan lancar, akan ada peluang kerja baru yang tidak terduga. Ini mungkin terjadi di dalam perusahaan scorpio sendiri.
Scorpio bisa saja mendapatkan lebih banyak pekerjaan, karena perkembangan baru dan menarik mulai muncul. Tetaplah waspada dan perhatikan berita tentang pekerjaan.
Kesehatan Scorpio
Berkonsultasilah dengan ahli astrologi untuk mengetahui apakah batu permata yang scorpio kenakan memang berbahaya. Mengenakan batu yang salah, dapat menyebabkan hambatan dan kemunduran.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!