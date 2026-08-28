Ramalan Zodiak Scorpio 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kejujuran dan kebutuhan untuk mengungkapkan setiap pikiran mungkin tidak baik untuk zodiak scorpio secara profesional.

Transit ini membantu scorpio mengatasi masalah sulit san mencapai tujuan dengan menekankan pentingnya diplomasi, taktik, dan mengetahui apa yang harus dikatakan. Ketekunan dan kegigihan adalah kekuatan yang membantu scorpio melangkah lebih jauh.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Jumat, 28 Agustus 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio dan pasangan bisa bersantai bersama dengan melakukan perjalanan singkat bersama. Terkait karir, bersiaplah karena ada peluang kerja baru yang tidak terduga di dalam perusahaanmu sendiri.

Sementara itu, cobalah berkonsultasi dengan ahli astrologi untuk memastikan apakah batu permata yang scorpio kenakan berbahaya. Pada ranah keuangan, teruslah menapaki tangga profesional dan finansial karena membuat kemajuan karir adalah prioritas utama scorpio.

Cinta Scorpio

Jika menjalin hubungan serius, scorpio dan pasangan bisa melakukan perjalanan singkat bersama. Menghabiskan waktu berdua akan memberi waktu bersantai.

Ini akan menjadi waktu yang penuh kegembiraan, jadi abadikan momen ini. Catat pengalamanmu juga agar kalian berdua bisa menertawakannya di masa mendatang.

Karir Scorpio

Meskipun pekerjaan berjalan lancar, akan ada peluang kerja baru yang tidak terduga. Ini mungkin terjadi di dalam perusahaan scorpio sendiri.

Scorpio bisa saja mendapatkan lebih banyak pekerjaan, karena perkembangan baru dan menarik mulai muncul. Tetaplah waspada dan perhatikan berita tentang pekerjaan.

Kesehatan Scorpio