Ramalan Zodiak Capricorn 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak capricorn mungkin sedang meragukan kemampuan diri sendiri. Capricorn mungkin merasa kurang produktif dan kesulitan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cobalah mengingat kembali saat-saat ketika capricorn dengan berani mengatasi rintangan besar menggunakan kecerdasan.

Gunakan lagi hal tersebut kali ini sampai capricorn akan berhasil seperti biasanya. Masa depan akan membawa lebih banyak stabilitas dan peningkatan, jadi tetaplah bersemangat!

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada pasangan untuk meringankan beban pikiran. Terkait karir, lakukan pekerjaan yang selama ini diinginkan karena insting capricorn sedang bekerja dengan baik.

Sementara itu, tetaplah berolahragalah agar kesehatan yang baik dapat terus berlanjut dan menjadi semakin kuat. Terkait keuangan, rencanakan masa depan keuangan dengan mulai mencatat tujuan serta aspirasimu.

Cinta Capricorn

Mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada pasangan, akan memberikan kehidupan baru pada hubungan capricorn. Melakukannya akan meringankan beban pikiran capricorn.

Namun, capricorn tetap perlu berhati-hati. Jangan biarkan kata-kata kasar yang tidak perlu terucapkan. Ingatlah bahwa hanya kejujuran dan cinta yang dapat membuat hubungan bertahan lama.

Karir Capricorn

Capricorn mendambakan untuk melakukan sesuatu yang cerdas, kreatif, inovatif, dan bernilai abadi. Hari ini adalah salah satunya. Jika dorongan seperti itu menghampiri, cobalah melakukannya. Insting capricorn sedang lebih baik dari yang terkira.

Kesehatan Capricorn

Capricorn bisa bernapas lega karena kesehatan dan suasana hati akan sangat baik hari ini. Langkah capricorn yang ringan menunjukkan perubahan dalam kesehatan, dan orang lain pun dapat melihatnya.