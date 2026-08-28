6 Zodiak yang Susah Ditebak, Selalu Menantang untuk Dijadikan Pasangan Hidup

JawaPos.com-Ada orang yang mudah diajak menjalani hubungan karena mereka berpikiran terbuka,santai, dan penuh perhatian.
Namun, beberapa orang justru menarik karena mereka susah ditebak. Mereka kerap membuat berbagai hal menjadi rumit dan menantang termasuk hubungan asmara.
Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (28/08), berikut zodiak yang dicintai justru karena kepribadian mereka yang susah ditebak.
Gemini
Gemini cenderung tidak konsisten, kurang memiliki arah yang jelas, dan sulit bertahan pada satu pilihan dalam waktu yang lama. Mereka akan sangat menikmati hubungan asmara yng memberikan hal-halbaru. Sementara sebagian orang menginginkan hubungan yang stabil, namun belum tentu menarik di mata gemini.
Sagittarius
Sagittarius terkadang terlalu percaya diri dan menganggap bahwa masalah dalam hubungan merupakan kesalahan dari pasangan. Mereka bisa menjadi tidak sabar saat sesuatu masalah membutuhkan lebih dari sekadar solusi yang cepat, mereka juga mungkin tidak mau menunggu terlalu lama.
Taurus
Taurus dikenal sebagai sosok yang keras kepala dan terkadang sulit menghadapi orang yang tidak setuju dengan mereka ataupun memiliki pandangan yang berbeda. Berkompromi bukanlah sesuatu yang sering mereka lakukan, padahal kompromi merupakan hal penting dalam sebuah hubungan.
Aquarius
Aquarius juga mengharapkan pasangannya untuk peka terhadap perasaan mereka. Bukan berarti aquarius tidak peduli, hanya saja mengekspresikan emosi bukanlah sesuatu yang selalu mereka sukai.
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Jawa Pos
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