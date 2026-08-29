Lebih Nyaman Merayakan Diam-Diam, Ini 10 Karakter Orang yang Tak Suka Kejutan

ciri kepribadian orang yang tak suka kejutan ulang tahun./Freepik.
JawaPos.com – Tidak semua orang menganggap kejutan ulang tahun sebagai bentuk perhatian yang menyenangkan. Bagi sebagian orang, pesta mendadak justru dapat menimbulkan rasa canggung, terkejut, atau tidak nyaman.
Reaksi tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang tidak menghargai perhatian dari orang lain. Bisa jadi, mereka memang lebih menyukai situasi yang terencana, suasana tenang, atau bentuk perhatian yang lebih personal.
Dalam perspektif psikologi, cara seseorang merespons kejutan dapat berkaitan dengan berbagai hal, mulai dari preferensi pribadi, kebutuhan terhadap kendali, hingga pengalaman masa lalu.
Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah karakter yang kerap dikaitkan dengan orang yang kurang menyukai kejutan ulang tahun.
Namun, daftar ini tidak dapat digunakan untuk mendiagnosis kepribadian seseorang. Setiap individu memiliki alasan dan pengalaman yang berbeda.
Kejutan membuat seseorang harus menghadapi situasi yang sama sekali tidak direncanakan. Bagi mereka yang terbiasa menyiapkan segala sesuatu dengan matang, perubahan mendadak seperti ini dapat terasa kurang nyaman.
Mereka cenderung lebih menikmati momen ketika mengetahui apa yang akan terjadi dan memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri.
Hal tersebut bukan berarti mereka tidak mampu menghadapi perubahan. Mereka hanya merasa lebih tenang ketika dapat mengatur respons dan emosinya sendiri.
Sorotan dari banyak orang mungkin terasa menyenangkan bagi sebagian individu, tetapi tidak demikian bagi semua orang.
Orang yang kurang nyaman dengan kejutan ulang tahun bisa saja merasa kikuk ketika tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Apalagi jika semua orang menunggu reaksi mereka atau mengabadikan momen tersebut dengan kamera.
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Jawa Pos
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