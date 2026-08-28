6 Zodiak Paling People Pleaser, Sulit Berkata Tidak dan Selalu Ingin Membantu hingga Korbankan Diri

JawaPos.com-Terlalu banyak mengambil tanggung jawab bisa membuat anda kelelahan.
Beberapa orang perlu belajar berkata tidak demi menjaga kesehatan diri sendiri.sebaiknya pilih dan pertimangkan dengan baik hal-hal yang anda setujui.
Mengutip informasi dari laman .yourtango.com yang dikutip pada (28/08), berikut empat zodiak yang paling sering menjadi sosok people pleaser dan mengambil setiap jobdesk yang ditawarkan.
Capricorn
Capricorn tidak ingin mengecewakan siapapun. Salah satu masalah saat terlalu banyak mengambil tanggung jawab adalah daftar pekerjaan yang harus dilakukan. Anda justru menambah tugas baru sampai rasanya membutuhkan satu tim untuk menyelesaikan seluruh daftar tersebut.
Gemini
Gemini cenderung kesulitan memiliki waktu luang yang cukup untuk memeriksa kesalahan atau menyelesaikan sesuatu dengan tepat waktu. Gemini hanya berusaha membuat semua orang merasa senang. Akibatnya semuanya bisa terasa sangat melelahkan dan sangat sulit dikendalikan jika dilakukan dalam waktu bersamaan.
Libra
Libra bisa menyetujui pekerjaan yang sebenarnya tidak sempat dilakukan atau bahkan tidak mereka ketahui caranya. Mereka bahkan bisa rela begadang sampai larut malam hanya untuk menyelesaikan pekerjaan. Libra seolah terus berusaha mengejar ketertinggalan dengan harapan suatu hari nanti tugasnya bisa terselesaikan.
Aries
Aries sering mengambil terlalu banyak tanggungjawab. Sayangnya, saat terlalu banyak hal yang harus dikerjakan, aries bisa lupa untuk me time. Mereka mungkin lupa makan, meyakinkan diri bahwa tidak membutuhkan tidur, bahkan tidak sadar saat tubuhnya sudah membutuhkan istirahat.
Pisces
Pisces cenderung menganggap waktu sendiri tidak terlalu penting karena memiliki sifat yang tidak mementingkan diri sendiri dan sering menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhannya sendiri. Pada akhirnya, pisces sebaiknya menemukan keseimbangan antara melakukan sesuatu untuk orang lain dan memenuhi kebutuhan diri sendiri.
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Jawa Pos
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