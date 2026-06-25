4 Zodiak yang Rela Jadi People Pleaser, Rela Menuruti Semua Keinginan Gebetan Demi Menjaga Status Hubungan Tetap Aman

Ilustrasi sepasang kekasih. (Magnific)
JawaPos.Com - Saat menyukai seseorang rasanya ingin menghabiskan setiap detik bersama mereka.
Empat zodiak ini dikenal sebagai people pleaser. Demi membahagiakan pasangan, mereka rela mengalah dan membiarkan pasangannya bertindak sesuka hati atas diri mereka. .
Empat zodiak berikut melakukan karena mereka tidak ingin kehilangan pacarnya. Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (25/6) berikut empat zodiak yang kerap menuruti semua keinginan pacarnya.
Cancer
Cancer sangat berdedikasi dengan orang yang mereka cintai. Cancer akan meninggalkan apapun yang sedang mereka kerjakan demi hadir dan membantu. Mereka tidak terlalu memikirkan apakah hal itu merepotkan atau tidak. Mereka tidak terlalu memikirkan apakah hal itu merepotkan atau tidak.
Pisces
Pisces selalu bersedia menemani saat dibutuhkan dan hampir tidak pernah mengabaikan telepon atau pesan dari orang yang mereka sayangi. Akibatnya, hubungan bisa menjadi tidak seimbang, pisces perlu belajar mengungkapkan harapan dan kebutuhan mereka.
Scorpio
Scorpio mulai menurunkan standar yang biasanya sangat tinggi dan membiarkan pasangan datang dan pergi sesuka hati. Mereka tidak terlalu memikirkan apakah keberadaan pasangan mengganggu rutinitas atau kepentingan mereka. Scorpio akan tetap mempertahankan seseorang yang mereka cintai. Pada akhirnya scorpio berisiko mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri demi membahagiakan pasangan.
Leo
Leo akan memberikan kepercayaan penuh kepada pasangannya. Namun, keterbukaan yang terlalu cepat terkadang bisa menjadi bumerang. Saat leo membagikan terlalu banyak privasi terkadang seseorang berkesempatan untuk melukai diri mereka di kemudian hari.
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