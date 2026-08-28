Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Jumat, 28 Agustus 2026 | 14.59 WIB

3 Shio yang Rezekinya Meningkat Pesat di Tahun 2026, Kekayaannya Awet Dalam Waktu yang Lama

Ilustrasi Zodiak Banjir Rezeki (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Banjir Rezeki (magnific)

JawaPos.com - Kebanyakan orang tentu amat mengupayakan hidup yang mapan secara finansial.

Banyak pihak yang berusaha agar keuangannya stabil dengan serangkaian cara walaupun terkadang belum pasti bisa meraihnya.

Di tahun kuda api ini sendiri diramalkan ada segelintir orang yang bisa memperoleh banyak rezeki hingga bisa hidup makmur di waktu yang akan datang.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan rezekinya meningkat pesat di tahun 2025 hingga kekayaannya awet dalam waktu yang lama. 

1. Shio Ayam 

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio ayam diramalkan akan memperoleh banyak rezeki di tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, sebagai orang yang percaya diri, rezeki mereka dimungkinkan akan datang dari jalan yang melibatkan banyak orang.

Kelancaran usaha bisa jadi salah satu jalan datangnya pundi-pundi rupiah hingga mereka memperoleh banyak tambahan tabungan.

Bila pandai mengelola, maka cuan yang didapatkan bisa menjaga kelangsungan hidup mereka untuk waktu yang lama.

2. Shio Tikus 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
8 Weton yang Konon Namanya Bisa Menggema, Kekayaan dan Wibawanya Ikut Terangkat - Image
Zodiak

8 Weton yang Konon Namanya Bisa Menggema, Kekayaan dan Wibawanya Ikut Terangkat

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.37 WIB

Terlahir dengan Jiwa Bisnis, 5 Shio Ini Disebut Mudah Mengejar Kekayaan - Image
Zodiak

Terlahir dengan Jiwa Bisnis, 5 Shio Ini Disebut Mudah Mengejar Kekayaan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23.50 WIB

Warisan Jadi Jalan Rezeki, 6 Weton Ini Dipercaya Mampu Mengubah Harta Leluhur Jadi Kekayaan - Image
Zodiak

Warisan Jadi Jalan Rezeki, 6 Weton Ini Dipercaya Mampu Mengubah Harta Leluhur Jadi Kekayaan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore