Jika Ingin Lebih Bahagia dengan Menghidupkan Kembali Mimpi Masa Kecil, Pegang Eratlah 5 Kunci Ini

seseorang yang menghidupkan mimpi masa kecil / foto: Magnific/prostooleh

JawaPos.com - Ada masa ketika kita masih kecil dan dunia terasa begitu luas.

Kita bisa melihat langit dan membayangkan menjadi pilot. Melihat buku lalu ingin menjadi penulis. Menggambar rumah di atas kertas dan membayangkan suatu hari memiliki rumah sendiri. Bermain musik, menari, berolahraga, menjelajah tempat baru, atau sekadar membayangkan kehidupan yang terasa menyenangkan.



Saat itu, kita belum terlalu sibuk memikirkan apakah mimpi tersebut realistis, menghasilkan banyak uang, mendapat pengakuan orang lain, atau sesuai dengan ekspektasi keluarga.



Kita hanya tahu satu hal: kita menyukainya.



Namun, seiring bertambahnya usia, banyak dari kita perlahan meninggalkan suara kecil tersebut.



Tuntutan hidup datang. Sekolah, pekerjaan, tanggung jawab keluarga, kebutuhan finansial, kegagalan, komentar orang lain, dan berbagai pengalaman membuat kita belajar untuk menjadi "realistis". Tanpa disadari, kita mulai mengukur hidup bukan berdasarkan apa yang membuat kita hidup, melainkan berdasarkan apa yang dianggap aman dan berhasil.



Di titik tertentu, seseorang mungkin memiliki pekerjaan, penghasilan, dan kehidupan yang terlihat baik-baik saja, tetapi masih merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan.



Bukan berarti semua orang harus kembali menjadi anak kecil atau mengejar persis cita-cita yang pernah mereka miliki. Bisa jadi, mimpi masa kecil itu tidak perlu diwujudkan secara harfiah.



Yang perlu ditemukan kembali mungkin adalah perasaan, nilai, rasa ingin tahu, kreativitas, atau kebebasan yang dulu hadir di balik mimpi tersebut.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (13/8), dalam psikologi, gagasan tentang kehidupan yang lebih bermakna berkaitan dengan kebutuhan manusia akan otonomi, kompetensi, keterhubungan, tujuan, serta aktivitas yang terasa selaras dengan diri sendiri.



Karena itu, jika Anda ingin menghidupkan kembali bagian diri yang dahulu penuh harapan dan rasa ingin tahu, ada lima kunci yang layak dipegang erat.



1. Jangan Langsung Mengejar Mimpi, Temukan Dulu Alasan di Baliknya



Kesalahan pertama yang sering dilakukan ketika mencoba menghidupkan kembali mimpi masa kecil adalah menganggap bahwa kita harus melakukan persis apa yang dulu kita impikan.



Dulu ingin menjadi pelukis?



Maka sekarang harus berhenti bekerja dan menjadi pelukis.



Dulu ingin menjadi musisi?



Maka harus membuat album.



Dulu ingin menjadi penulis?



Maka harus menerbitkan buku.



Tidak selalu demikian.



Mimpi masa kecil sering kali merupakan simbol dari sesuatu yang lebih dalam.



Seorang anak yang ingin menjadi astronot mungkin sebenarnya tertarik pada petualangan dan keinginan untuk memahami dunia.



Anak yang ingin menjadi dokter mungkin tertarik pada gagasan menolong orang lain.



Anak yang ingin menjadi penulis mungkin menyukai kebebasan bercerita dan mengekspresikan pikirannya.



Anak yang ingin menjadi fotografer mungkin sebenarnya ingin mengabadikan keindahan yang sering dilewatkan orang lain.



Jadi, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya:



"Apa yang dulu ingin saya lakukan?"



Tetapi:



"Apa yang saya rasakan ketika membayangkan melakukan hal tersebut?"



Apakah Anda merasa bebas?



Bersemangat?



Kreatif?



Berguna?



Diakui?



Penasaran?



Terhubung dengan orang lain?



Atau merasa memiliki kesempatan untuk menjadi diri sendiri?



Jawaban tersebut dapat menjadi petunjuk yang jauh lebih berharga daripada nama profesi yang pernah Anda tulis di buku sekolah.



Misalnya, seseorang yang sejak kecil ingin menjadi pemain sepak bola mungkin tidak harus mengejar karier sebagai atlet pada usia 40 tahun. Namun, ia mungkin bisa kembali bermain sepak bola setiap akhir pekan, menjadi pelatih anak-anak, menulis tentang olahraga, atau sekadar mengikuti pertandingan bersama teman.



Yang dihidupkan kembali bukan profesinya.



Yang dihidupkan kembali adalah bagian dirinya yang dulu merasa hidup ketika melakukan aktivitas tersebut.



Dan ini penting.



Karena kebahagiaan tidak selalu datang dari perubahan hidup yang besar. Kadang-kadang ia muncul ketika kita memberi ruang kembali kepada bagian diri yang terlalu lama kita abaikan.



2. Bedakan antara Mimpi yang Benar-Benar Milik Anda dan Mimpi yang Dititipkan Orang Lain



Ada hal menarik tentang mimpi masa kecil: tidak semuanya benar-benar berasal dari diri kita.



Sebagian mungkin terbentuk karena lingkungan.



Seorang anak bisa bercita-cita menjadi dokter karena sering mendengar orang tua mengatakan bahwa dokter adalah profesi hebat.



Anak lain mungkin ingin menjadi orang kaya karena sejak kecil melihat keberhasilan hanya diukur dari uang.



Ada pula yang mengejar prestasi karena merasa harus membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan kasih sayang atau penghargaan.



Ketika dewasa, kita bisa saja terus mengejar mimpi tersebut tanpa pernah bertanya apakah itu benar-benar membuat kita bahagia.



Karena itu, menghidupkan kembali mimpi masa kecil juga membutuhkan keberanian untuk melakukan evaluasi.



Tanyakan kepada diri sendiri:



"Kalau tidak ada seorang pun yang akan memuji saya, apakah saya masih menginginkan ini?"



Pertanyaan tersebut sederhana, tetapi cukup kuat.



Sebab manusia mudah terjebak dalam tujuan yang didorong oleh validasi eksternal: status, uang, popularitas, gengsi, atau pengakuan.



Padahal, psikologi motivasi membedakan antara dorongan yang berasal dari dalam diri dan dorongan yang terutama berasal dari tekanan eksternal.



Ketika seseorang melakukan sesuatu karena memang menikmati prosesnya, aktivitas tersebut cenderung terasa berbeda dibandingkan ketika ia melakukannya hanya untuk mendapatkan pengakuan.



Bukan berarti uang atau prestasi tidak penting.



Keduanya tetap memiliki tempat dalam kehidupan.



Namun, jika seluruh kehidupan dibangun hanya berdasarkan apa yang membuat orang lain terkesan, seseorang dapat kehilangan kontak dengan pertanyaan paling mendasar:



"Sebenarnya, saya sendiri ingin hidup seperti apa?"



Menghidupkan kembali mimpi masa kecil berarti memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan lebih jujur.



3. Jangan Menunggu Waktu yang Sempurna untuk Memulainya



Banyak orang mengatakan:



"Nanti kalau sudah punya lebih banyak waktu."



"Nanti kalau pekerjaan sudah lebih tenang."



"Nanti kalau uang sudah cukup."



"Nanti kalau anak-anak sudah besar."



"Nanti kalau saya sudah tidak terlalu sibuk."



Masalahnya, "nanti" sering kali tidak pernah datang dalam bentuk yang sempurna.



Kehidupan orang dewasa memang penuh tanggung jawab. Karena itu, menghidupkan kembali mimpi masa kecil tidak harus dilakukan dengan perubahan drastis.



Justru, langkah kecil sering kali lebih realistis dan lebih mudah dipertahankan.



Jika dulu Anda suka menggambar, sisihkan 20 menit setiap malam.



Jika dulu suka menulis, tulislah satu halaman setiap minggu.



Jika dulu suka musik, ambil kembali alat musik yang sudah lama disimpan.



Jika dulu suka membaca, jadwalkan waktu khusus tanpa gangguan.



Jika dulu ingin menjelajah dunia, mulailah dengan mengunjungi tempat yang belum pernah Anda datangi di sekitar kota sendiri.



Prinsipnya sederhana:



Jangan menunggu hidup berubah untuk mulai melakukan hal yang Anda sukai. Sisihkan sebagian kecil ruang agar hidup Anda bisa berubah melalui aktivitas tersebut.



Langkah kecil juga memiliki keuntungan psikologis.



Ketika seseorang berhasil melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai dan keinginannya, ia mendapatkan pengalaman bahwa dirinya masih memiliki kendali atas hidup.



Perasaan memiliki kendali ini penting.



Sebab kehidupan yang terlalu lama hanya berisi kewajiban dapat membuat seseorang merasa seperti sedang menjalankan jadwal yang dibuat orang lain.



Maka, satu jam dalam seminggu yang benar-benar Anda pilih sendiri bisa memiliki arti lebih besar daripada yang terlihat.



Bukan karena satu jam tersebut langsung mengubah hidup.



Melainkan karena ia mengingatkan:



"Saya masih punya suara dalam menentukan bagaimana saya menjalani hidup."



4. Berani Menjadi Pemula Lagi



Ada alasan lain mengapa orang dewasa sering meninggalkan hal-hal yang mereka sukai.



Mereka takut terlihat buruk.



Ketika kecil, kita bisa menggambar meskipun hasilnya tidak bagus. Kita bisa bernyanyi meskipun suara tidak sempurna. Kita bisa menulis cerita yang tidak masuk akal. Kita bisa mencoba sesuatu tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain.



Namun, semakin dewasa, kesadaran terhadap penilaian sosial meningkat.



Kita mulai membandingkan diri.



Melihat orang lain yang sudah mahir membuat kita merasa terlambat.



Melihat karya orang lain yang bagus membuat kita enggan menunjukkan karya sendiri.



Akhirnya, kita memilih tidak mencoba sama sekali.



Padahal, menjadi pemula adalah bagian alami dari proses belajar.



Jika Anda kembali melakukan sesuatu yang sudah lama ditinggalkan, jangan menuntut diri Anda untuk langsung hebat.



Biarkan diri Anda menjadi pemula.



Biarkan hasil pertama jelek.



Biarkan tangan terasa kaku.



Biarkan tulisan pertama terasa biasa saja.



Biarkan suara pertama terdengar tidak sempurna.



Tujuan awalnya bukan menghasilkan sesuatu yang luar biasa.



Tujuannya adalah membangun kembali hubungan dengan aktivitas tersebut.



Ini merupakan perubahan cara berpikir yang penting.



Jika standar Anda adalah "saya harus hebat", Anda mungkin akan berhenti ketika hasilnya mengecewakan.



Tetapi jika standar Anda adalah "saya ingin menikmati prosesnya", kegagalan kecil tidak lagi menjadi ancaman.



Anda menjadi lebih bebas untuk bereksperimen.



Dan kebebasan untuk bereksperimen merupakan salah satu kualitas yang sering hilang ketika seseorang terlalu lama hidup dalam tekanan untuk selalu benar dan berhasil.



Jadi, jangan bertanya:



"Apakah saya masih cukup berbakat untuk melakukan ini?"



Cobalah bertanya:



"Apakah aktivitas ini masih membuat saya penasaran?"



Rasa penasaran adalah alasan yang cukup untuk memulai.



5. Jangan Hanya Menghidupkan Mimpinya, Hidupkan Kembali Versi Diri Anda yang Pernah Menikmatinya



Ini mungkin kunci yang paling penting.



Ketika mengingat masa kecil, kita sering kali hanya mengingat cita-cita.



Padahal, yang sebenarnya kita rindukan mungkin bukan cita-citanya.



Kita merindukan cara kita menjalani hidup saat itu.



Kita ingin tahu banyak hal.



Kita mudah kagum.



Kita berani mencoba.



Kita bermain tanpa merasa harus menghasilkan sesuatu.



Kita tertawa lebih spontan.



Kita bisa menghabiskan waktu untuk sesuatu hanya karena menyukainya.



Kita belum terlalu sibuk membangun citra diri di mata orang lain.



Tentu saja, menjadi dewasa berarti memiliki tanggung jawab yang tidak bisa begitu saja ditinggalkan.



Kita tidak bisa menjalani seluruh hidup seperti anak-anak.



Tetapi bukan berarti seluruh kualitas positif dari masa kecil harus ikut hilang.



Kita masih bisa membawa rasa ingin tahu.



Masih bisa bermain.



Masih bisa membuat sesuatu.



Masih bisa bertanya.



Masih bisa bermimpi.



Masih bisa menikmati sesuatu tanpa selalu mengubahnya menjadi produktivitas.



Inilah mengapa menghidupkan kembali mimpi masa kecil sebaiknya tidak dipahami sebagai usaha untuk kembali ke masa lalu.



Sebaliknya, ini adalah usaha untuk membawa bagian terbaik dari masa lalu ke dalam kehidupan sekarang.



Anda tidak harus menjadi anak kecil lagi.



Anda hanya perlu mengingat apa yang dulu membuat Anda merasa hidup, kemudian menemukan bentuk dewasanya.



Anak kecil yang suka menggambar mungkin menjadi orang dewasa yang mengikuti kelas seni.



Anak yang suka membaca mungkin menjadi orang dewasa yang membangun perpustakaan kecil di rumah.



Anak yang suka menjelajah mungkin menjadi orang dewasa yang rutin melakukan perjalanan sederhana.



Anak yang suka membantu orang lain mungkin menemukan kepuasan melalui kegiatan sosial.



Anak yang suka bercerita mungkin mulai menulis.



Bentuknya berubah.



Tetapi nilai di baliknya tetap hidup.



Mimpi Masa Kecil Tidak Selalu Harus Menjadi Kenyataan



Ada satu hal yang juga perlu diterima.



Tidak semua mimpi masa kecil harus diwujudkan.



Sebagian mimpi memang hanya cocok untuk masa itu.



Dan itu tidak apa-apa.



Anda tidak gagal hanya karena tidak menjadi profesi yang pernah Anda tuliskan ketika berusia sepuluh tahun.



Mungkin Anda sekarang memiliki kehidupan yang berbeda, tanggung jawab yang berbeda, dan prioritas yang berbeda.



Yang penting adalah menemukan apakah ada sesuatu dari mimpi tersebut yang masih relevan dengan diri Anda sekarang.



Mimpi masa kecil dapat menjadi kompas, bukan kontrak.



Ia memberi petunjuk tentang hal-hal yang pernah membuat kita penasaran, bersemangat, atau merasa berarti.



Kita bebas menerjemahkannya kembali sesuai kehidupan kita hari ini.



Itulah mengapa seseorang tidak perlu menghancurkan kehidupan yang sudah dibangunnya hanya untuk merasa lebih bahagia.



Terkadang, yang dibutuhkan bukan perubahan besar.



Yang dibutuhkan adalah menambahkan kembali beberapa hal yang selama ini hilang.



Sedikit kreativitas.



Sedikit permainan.



Sedikit keberanian.



Sedikit waktu untuk diri sendiri.



Sedikit ruang untuk melakukan sesuatu bukan karena harus, tetapi karena ingin.



Cobalah Bertanya kepada Diri Sendiri



Jika Anda merasa kehidupan belakangan ini terlalu monoton, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak.



Ambil selembar kertas dan jawab beberapa pertanyaan berikut dengan jujur:



Apa yang paling saya sukai ketika masih kecil?



Aktivitas apa yang bisa membuat saya lupa waktu?



Apa yang dulu ingin saya lakukan tetapi berhenti karena merasa tidak mungkin?



Apakah saya benar-benar tidak menginginkannya lagi, atau hanya terlalu takut untuk mencobanya?



Perasaan apa yang muncul ketika saya membayangkan melakukan aktivitas tersebut sekarang?



Bagaimana saya bisa memasukkan sedikit saja dari aktivitas itu ke dalam kehidupan saya saat ini?



Tidak perlu mencari jawaban yang sempurna.



Bahkan satu jawaban kecil bisa menjadi awal.



Mungkin Anda baru menyadari bahwa selama bertahun-tahun Anda tidak pernah lagi menggambar.



Atau Anda ternyata merindukan membaca novel.



Atau Anda ingin kembali bermain musik.



Atau Anda ingin belajar sesuatu hanya karena penasaran.



Jangan meremehkan keinginan-keinginan kecil tersebut.



Kadang-kadang, kehidupan yang terasa lebih bahagia tidak dimulai dari pencapaian besar.



Ia dimulai ketika seseorang kembali mendengarkan dirinya sendiri.



Pada Akhirnya, Kebahagiaan Bukan Tentang Kembali ke Masa Lalu



Menghidupkan kembali mimpi masa kecil bukan berarti menolak kehidupan yang sekarang.



Bukan berarti meninggalkan pekerjaan, mengabaikan keluarga, atau bertindak seolah-olah tanggung jawab orang dewasa tidak ada.



Sebaliknya, ini adalah tentang menciptakan ruang agar kehidupan yang penuh tanggung jawab tetap memiliki warna.



Karena manusia tidak hanya membutuhkan keamanan.



Kita juga membutuhkan rasa memiliki terhadap hidup kita sendiri.



Kita membutuhkan aktivitas yang terasa bermakna.



Kita membutuhkan hubungan.



Kita membutuhkan kesempatan untuk berkembang.



Dan terkadang, kita membutuhkan sesuatu yang dilakukan hanya karena hati kita berkata:



"Saya menyukai ini."



Jadi, jika belakangan Anda merasa ada bagian diri yang hilang, jangan buru-buru menganggap bahwa Anda membutuhkan kehidupan yang benar-benar baru.



Mungkin Anda hanya perlu menemukan kembali sesuatu yang pernah membuat Anda bersemangat.



Pegang lima kunci ini:



temukan alasan di balik mimpi, bedakan keinginan sendiri dari ekspektasi orang lain, mulai dari langkah kecil, berani menjadi pemula, dan bawa kembali kualitas terbaik diri masa kecil ke dalam kehidupan dewasa.



Tidak semua mimpi harus menjadi kenyataan.



Tetapi beberapa mimpi mungkin layak diberi kesempatan kedua.



Dan mungkin, ketika Anda mulai mengejarnya kembali—bukan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, melainkan untuk mengenal diri sendiri—Anda akan menemukan bahwa yang selama ini Anda cari bukanlah kehidupan yang berbeda.



