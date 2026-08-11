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Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 20.47 WIB

Tak Lagi Sekadar Angan-Angan, 12 Tanggal Lahir Ini Diprediksi Segera Melihat Mimpinya Terwujud

ilustrasi orang yang keinginannya terwujud. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang keinginannya terwujud. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki harapan yang ingin diwujudkan. Ada yang menyimpan impian tentang karier, kehidupan pribadi, usaha, maupun kondisi finansial yang lebih baik.

Dalam numerologi, tanggal kelahiran dipercaya memiliki energi tertentu yang dapat menggambarkan karakter serta kecenderungan perjalanan hidup seseorang. Sejumlah tanggal lahir bahkan disebut mempunyai momentum yang mendukung terwujudnya keinginan dalam waktu mendatang.

Meski demikian, numerologi merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan. Hasil nyata tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, keadaan, dan berbagai faktor kehidupan lainnya.

Dilansir dari Economic Times, terdapat sejumlah kelompok tanggal lahir yang dalam pembacaan numerologi disebut sedang berada dalam fase positif untuk mengejar dan merealisasikan impian.

Berikut lima kelompok tanggal lahir yang dimaksud:

1. Tanggal 8, 17, dan 26 – Saatnya Mengubah Ide Menjadi Kenyataan

Mereka yang lahir pada tanggal 8, 17, atau 26 biasanya digambarkan sebagai pribadi yang memiliki banyak gagasan dan target besar.

Namun, tidak semua rencana tersebut bisa langsung diwujudkan. Ada kalanya mereka membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menemukan momentum yang tepat.

Dalam periode mendatang, kelompok tanggal lahir ini dipercaya mendapatkan dorongan untuk mulai bergerak lebih serius. Rencana yang sebelumnya masih berupa konsep berpeluang berkembang menjadi tindakan nyata.

Baik berkaitan dengan pekerjaan, usaha, maupun tujuan pribadi, mereka disebut memiliki kesempatan lebih besar untuk mengambil langkah yang selama ini tertunda.

2. Tanggal 1 dan 28 – Peluang Besar Mulai Berdatangan

Pemilik tanggal lahir 1 dan 28 dikenal dalam numerologi sebagai sosok yang mempunyai ambisi serta keyakinan kuat terhadap tujuan hidupnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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