Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa cemas dan khawatir hari ini, karena ada hal-hal yang mengganggu. Carilah kenyamanan dengan orang-orang terdekat.

Bicaralah dengan siapa pun yang dipercayai, dan leo mungkin akan bisa menghadapinya dengan tenang. Fase ketidakamanan ini bersifat sementara dan akan segera berlalu.

Leo perlu ingin menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dapat memahami setiap emosi dan sangat mencintaimu. Hal ini akan membantu mengetahui bahwa leo memiliki orang-orang yang peduli dan akan bersama kapan pun leo membutuhkan mereka.

Zodiak virgo perlu mempercepat hal-hal yang tertunda dan menghilangkan rintangan dalam hidup. Segalanya akan mulai membaik dan virgo akan senang karenanya.

Tidak perlu panik, karena orang lain kemungkinan akan memutuskan untuk memihakmu. Bersabarlah, karena semuanya akan berjalan dengan sempurna.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Hubungan zodiak leo dan pasangan akan membaik, setelah terjadi beberapa hambatan akhir-akhir ini. Terkait karir, proyek yang tertunda akan jika leo melakukan tinjauan akhir dan sedikit penyesuaian.

Sementara itu, hindari batuk dan pilek dengan mengenakan pakaian hangat di cuaca dingin dan tidak meminum minuman dingin. Terkait keuangan, lakukan lebih banyak investasi dan cobalah menghindari skema cepat kaya sebisa mungkin.