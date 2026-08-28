Ramalan Zodiak Leo 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Biasanya, zodiak leo lebih berorientasi ke luar, tetapi hari ini mungkin akan mematahkan pola tersebut. Leo mungkin sedang dalam suasana yang kontemplatif dan memikirkan segala hal mulai dari metafisika, filsafat, uang, hingga masa depan.

Pada dasarnya, leo merasa positif tentang kehidupan, tetapi mungkin berada di persimpangan jalan sekarang. Mungkin diperlukan pertimbangan serius sebelum leo memutuskan ke arah mana akan pergi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Hubungan zodiak leo dan pasangan akan membaik, setelah terjadi beberapa hambatan akhir-akhir ini. Terkait karir, proyek yang tertunda akan jika leo melakukan tinjauan akhir dan sedikit penyesuaian.

Sementara itu, hindari batuk dan pilek dengan mengenakan pakaian hangat di cuaca dingin dan tidak meminum minuman dingin. Terkait keuangan, lakukan lebih banyak investasi dan cobalah menghindari skema cepat kaya sebisa mungkin.

Cinta Leo

Hubungan leo dan pasangan membaik setelah terjadi beberapa kendala di dalamnya akhir-akhir ini. Cobalah saling memahami dengan lebih baik dan mengomunikasikan perasaan. Berikan dukungan kepada pasangan jika dia ingin memulai usaha baru. Dukungan leo akan membuatnya sangat bahagia.

Karir Leo