Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (magnific)
JawaPos.com - Hari ini bisa menjadi hari yang luar biasa bagi zodiak aries. Jika menemukan seseorang yang membutuhkan bantuan, lakukanlah apa pun untuk membantunya.
Selama ini, aries mungkin memiliki teman-teman yang selalu bersama di saat-saat bahagia dan menghilang di saat-saat sulit.
Tetapi, persahabatan yang dimulai hari ini akan memiliki ikatan yang kuat dan dapat diandalkan di setiap fase kehidupan aries. Pastikan untuk tidak mengabaikan ikatan baru yang akan menjadi kekuatan besar dalam hidupmu.
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Ramalan harian mengatakan kesabaran adalah suatu kebajikan, jadi zodiak taurus harus tahu bagaimana menggunakannya dengan tepat. Taurus dapat mencapai banyak hal jika berusaha fokus.
Hari ini mungkin menjadi hari yang baik untuk belajar. Namun, jangan terburu-buru mencari jawaban akhir untuk masalah mendesak, atau taurus akan merasa frustrasi.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries perlu menghabiskan waktu bersama pasangan, karena dia adalah sumber kenyamanan bagimu. Terkait karir, cobalah merenungkan dan menyadari manfaat yang aries peroleh dari pekerjaan saat ini.
Sementara itu, beristirahatlah dan hindari aktivitas yang menimbulkan stres saat mengalami demam tinggi. Terkait keuangan, fokuskan perhatian pada target bekerja samalah dengan beberapa orang untuk membawa bisnismu ke tingkat yang lebih tinggi.
Cinta Aries
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Jawa Pos
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