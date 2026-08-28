Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (magnific)
JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa kecewa, terutama dengan orang-orang terdekat. Namun, jangan kehilangan harapan. Ini mungkin terjadi karena aquarius relatif bebas atau memiliki harapan tinggi dari orang lain.
Cobalah untuk bersikap realistis dan maafkan kesalahan orang lain. Berusaha menjadi sempurna dan mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama, hanya akan menghasilkan kekecewaan lebih lanjut.
Zodiak pisces mungkin akan berselisih dengan keluarga karena hal-hal kecil. Hari ini, emosi sedang sangat kuat karena minat pisces saat ini mungkin sangat berbeda dari mereka.
Pisces dan orang lain tidak harus selalu sepakat dalam beberapa hal, jadi cobalah untuk bersabar dan menyadari bahwa mereka tetap mencintaimu.
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Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak aquarius akan terbebas dari ketidakpastian mengenai kehidupan asmara, karena jawaban yang tepat akan datang. Terkait karir, berbahagialah karena stres terkait pekerjaan yang menghantui akan mulai berkurang.
Sementara itu, nikmatilah momen dengan ketegangan rendah dan suasana hati yang gembira, karena sangat baik untuk kesehatan. Pada sisi keuangan, upaya konsisten dalam meraih tujuan keuangan akan membawa aquarius menuju arah yang benar.
Cinta Aquarius
Masalah terbesar aquarius saat ini tampaknya adalah ketidakpastian dalam kehidupan asmara. Padahal, ketidaktahuan sudah menimbulkan stres dan perubahan suasana hati yang drastis.
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Jawa Pos
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