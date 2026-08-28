Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (magnific)
JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin merasakan ketenangan dan tekad hari ini. Gemini mungkin menghadapi segala sesuatu dengan sabar, dan sikap tenang serta terkendali ini dapat membuat gemini mendapatkan apresiasi yang besar dari orang lain.
Hal ini dapat membuat gemini merasa lebih kuat dan membantu saat menghadapi situasi apa pun dengan lebih dewasa.
Zodiak cancer merasa lelah dan tegang karena pertengkaran yang terjadi baru-baru ini. Namun, cancer harus menghindari memikirkan hal-hal tersebut demi ketenangan batin.
Pergilah berlibur seharian bersama orang-orang terkasih atau lakukan apa pun yang disukai. Hal-hal ini dapat membantu cancer menjadi tenang dan rileks.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini perlu berprinsip bahwa komunikasi yang terbuka dan jujur adalah landasan hubungan asmara yang baik. Terkait karir, jangan khawatir jika gemini merasa tidak puas dengan pekerjaan saat ini.
Sementara itu, jaga tubuh tetap tertutup dan lakukan tindakan pencegahan saat mengalami demam atau nyeri. Terkait keuangan, gemini akan mendapatkan posisi yang menguntungkan berkat transaksi atau investasi yang dilakukan sejak lama.
Cinta Gemini
Hati gemini benar-benar terbuka kepada pasangan. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah landasan hubungan, tetapi terkadang kata-kata tidak terucap dengan baik.
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Jawa Pos
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