Ramalan Zodiak Gemini 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Keadaan mengenai tujuan profesional zodiak gemini sedang berubah. Gemini mungkin memikirkan perubahan untuk waktu yang lama, tetapi seseorang yang ditemui hari ini akan memberikan motivasi yang dibutuhkan.

Hal ini bukan hanya hasil dari perubahan eksternal. Gemini juga telah berubah dan bukanlah orang yang sama seperti ketika memilih pekerjaan saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu berprinsip bahwa komunikasi yang terbuka dan jujur ​​adalah landasan hubungan asmara yang baik. Terkait karir, jangan khawatir jika gemini merasa tidak puas dengan pekerjaan saat ini.

Sementara itu, jaga tubuh tetap tertutup dan lakukan tindakan pencegahan saat mengalami demam atau nyeri. Terkait keuangan, gemini akan mendapatkan posisi yang menguntungkan berkat transaksi atau investasi yang dilakukan sejak lama.

Cinta Gemini

Hati gemini benar-benar terbuka kepada pasangan. Komunikasi yang terbuka dan jujur ​​adalah landasan hubungan, tetapi terkadang kata-kata tidak terucap dengan baik.

Hari ini, gemini akan merasa puas dengan cara dalam menangani situasi yang berpotensi rumit. Hubungan akan jauh lebih kuat setelah gemini mengungkapkan perasaan yang sebenarnya.