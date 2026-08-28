Ramalan Zodiak Cancer 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak cancer mungkin pandai menerapkan prinsip-prinsip spiritual dalam hidup. Cancer bisa melakukannya, terutama dalam memahami orang lain secara mendalam.

Hubungan dalam segala bentuk, kemungkinan akan tumbuh dan membaik. Hubungan yang tidak penting akan menghilang. Ini adalah waktu perubahan besar lahiriah dan batiniah bagi cancer, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus tetap berpijak pada kenyataan dan tidak terbawa suasana saat perasaan terhadap pasangan semakin dalam. Terkait karir, tetaplah fokus mengerjakan semua proyek yang berbeda sebagai investasi di masa depan.

Sementara itu, cobalah menghindari lingkungan yang berdebu karena cancer rentan terkena batuk atau pilek. Terkait keuangan, bisnis berkembang pesat dan cancer akan memperoleh keuntungan yang besar.

Cinta Cancer

Hari ini, perasaan cancer terhadap pasangan semakin dalam. Cobalah untuk tetap berpijak pada kenyataan dan jangan sampai terbawa suasana.

Cancer terlibat secara emosional dengan pasangan, karena dia adalah sosok yang sangat baik. Menurunkan pertahanan diri akan membantu hubungan tetap berjalan. Tetapi, tetaplah waspada agar tidak terburu-buru dalam menentukan jalannya hubungan.