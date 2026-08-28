Ramalan Zodiak Cancer 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)
JawaPos.com - Zodiak cancer mungkin pandai menerapkan prinsip-prinsip spiritual dalam hidup. Cancer bisa melakukannya, terutama dalam memahami orang lain secara mendalam.
Hubungan dalam segala bentuk, kemungkinan akan tumbuh dan membaik. Hubungan yang tidak penting akan menghilang. Ini adalah waktu perubahan besar lahiriah dan batiniah bagi cancer, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Sagitarius Capricorn 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Cancer (21 Juni – 22 Juli)
Zodiak cancer harus tetap berpijak pada kenyataan dan tidak terbawa suasana saat perasaan terhadap pasangan semakin dalam. Terkait karir, tetaplah fokus mengerjakan semua proyek yang berbeda sebagai investasi di masa depan.
Sementara itu, cobalah menghindari lingkungan yang berdebu karena cancer rentan terkena batuk atau pilek. Terkait keuangan, bisnis berkembang pesat dan cancer akan memperoleh keuntungan yang besar.
Cinta Cancer
Hari ini, perasaan cancer terhadap pasangan semakin dalam. Cobalah untuk tetap berpijak pada kenyataan dan jangan sampai terbawa suasana.
Cancer terlibat secara emosional dengan pasangan, karena dia adalah sosok yang sangat baik. Menurunkan pertahanan diri akan membantu hubungan tetap berjalan. Tetapi, tetaplah waspada agar tidak terburu-buru dalam menentukan jalannya hubungan.
Karir Cancer
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!